Азербайджанский фильм удостоен двух наград международного кинофестиваля о правах человека (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм «Фарида» производства кинокомпании Narimanfilm удостоен двух наград Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер», сообщает Trend Life.

Режиссёр фильма Ксения Лагутина отмечена дипломом за правдивое раскрытие женской судьбы и удостоена специального приза Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» - единственный в России и один из немногих в мире киносмотров, направленный на поощрение кинематографистов, создающих фильмы о правах человека. Фестиваль проходил с 10 по 15 декабря.

Фильм «Фарида» снят кинокомпанией «Нариманфильм» совместно с Санкт-Петербургской школой нового кино. Съемки картины проводились в Санкт-Петербурге. Продолжительность - 70 минут. Автор сценария и режиссер - Ксения Лагутина, оператор - Дмитрий Наговский, звукорежиссёр -Александр Демьянов, художник по костюмам - Филиппа Ныркова, художник по гриму -Александра Косвинцева, продюсер - Нариман Мамедов. Главную роль в фильме исполняет молодая актриса Марьям Ибрагимова. Также в картине снимались Абдукарим Насиров, Диля Улашева и другие актеры.

Фильм снят в жанре драмы и повествует о молодой девушке со слуховыми проблемами из селения Хыналыг, которая приезжает в Санкт - Петербург, чтобы найти мужа. Она не знает ничего, о том, где он сейчас. Большой город сводит и разводит её с разными людьми и переворачивает ее жизнь с ног на голову.

Напомним, что в этом году картина была отмечена в номинации "Лучший режиссёр" IV Фестиваля современного российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде, и "Лучшая женская роль" и третье место на IХ Московском кинофестивале "Будем жить".

(Автор: Вугар Иманов)