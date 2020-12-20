Самые яркие воспоминания и добрые знаки народной артистки Азербайджана Людмилы Духовной

БАКУ /Trend Life/ - Летопись театра в событиях, спектаклях, актерах, которые начали свой творческий путь на его сцене и посвятили ему всю свою жизнь...

Сегодня, в 100-летний юбилей Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна ведущая актриса театра, народная артистка Азербайджана, неподражаемая, талантливая, безгранично любящая свое дело Людмила Духовная рассказала Trend Life о том, как начался ее творческий путь в ведущем театре страны.

"Первый мой выход на сцену, ещё студенткой, был в спектакле "Мария Стюарт" (прим. - режиссёр постановки Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова). Я играла камеристку Марии, а Марию играла Рахиль Соломоновна Гинзбург. "В моей духовной выражено всё…", - говорила в своём монологе Рахиль Соломоновна. И, хотя "духовная" имелось в виду в значении "завещание", я воспринимала эти слова, как связь со своей фамилией и видела в этом какой-то добрый знак",- отмечает народная артистка.

Конечно, говоря о театре, Людмила Духовная вспоминает великих актеров, служивших в русдраме, их имена золотыми буквами вписаны в историю театрального искусства. Народная артистка называет этих выдающихся личностей своими учителями, подчеркивая, что всегда будет им благодарна за уроки жизни и актерского мастерства.

"Самые мои яркие воспоминания о театре связаны с великими актерами - Рахиль Гинзбург и Анатолем Фальковичем. В спектакле, который поставила Гюльджахан Гюльахмедова-Мартынова по произведению Уилльяма Гибсона "Двое на качелях", они были настолько великолепны, что я до сих пор помню и слышу их голоса! Их Гитель и Джерри были столь выразительны и выверены, что впечатлений мне хватает и по сей день. Эту пьесу я потом много раз видела в других театрах, городах и странах, к нам в Баку привозили её на гастроли, но никогда я не смотрела ничего лучше нашей постановки, лучше игры наших актеров. Мне настолько, даже интонационно, нравилось то, как искусно это делает Рахиль Соломоновна, что старалась научиться разговаривать так же! Знаете, мне потом Гюльджахан ханум предлагала сыграть роль Гитель на телевидении, она хотела поставить телеспектакль, но я отказалась. Как я могла повторить эту гениальную игру Рахиль Соломоновны – она была статуарная, словно балерина – маленькая, хрупкая, всегда шикарно одета – образцом во всем. Я всегда буду считать ее своим Учителем и благодарна ей за уроки жизни и актерского мастерства!", - подчеркивает Людмила Духовная.

Касаясь векового юбилея Бакинской русдрамы, Людмила Духовная пожелала труппе театра всего самого наилучшего.

"Желаю всему коллективу театра – долголетия, мира, удачи, успеха! Быть любимыми, иметь преданных и верных друзей! И пусть сбываются мечты!", - отметила народная артистка.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)