Памяти Гасана Сеидбейли… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 22 декабря 2020 года исполнилось 100 лет со дня рождения народного артиста Азербайджана, видного кинорежиссера и кинодраматурга Гасана Сеидбейли, сообщает Trend Life.

В связи с этой датой руководство отдела кинематографии министерства культуры Азербайджана, киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и деятели кино посетили могилу видного кинорежиссера, почтив его память.

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана о проведении 100-летнего юбилея Гасана Сеидбейли на киностудии "Азербайджанфильм" был отремонтирован кабинет видного режиссера. Здесь остались личные вещи Гасана Сеидбейли, фотографии и афиши его фильмов.

Также был снят документальный фильм, посвященный 100-летию со дня рождения Гасана Сеидбейли. Режиссером и автором сценария документальной кинокартины под названием "Bizim Həsən müəllim" ("Наш Гасан муаллим") является заслуженный деятель искусств Явер Рзаев, продюсер - Фариз Ахмедов. Кинолента будет продемонстрирована на отечественных телеканалах.

Гасан Сеидбейли родился 22 декабря 1920 года в Баку. В 1938-1939 годах учился в Ленинградском институте кинорежиссёров (сейчас - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения). В 1942 году начал литературную деятельность. В 1943 году продолжил образование на режиссёрском факультете ВГИКа.

Гасан Сеидбейли является режиссером таких художественных фильмов, как "Телефонистка", "Насими", "Я помню тебя, учитель", "Ищите девушку". По его сценарию были сняты фильмы "Родному народу", "На дальних берегах", "Под знойным небом" и другие.

Сеидбейли был председателем Союза кинематографистов Азербайджана с 1963 по 1980 годы.

Скончался Гасан Сеидбейли 25 июня 1980 года в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)