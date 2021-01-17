Эссе Чингиза Фарзалиева – директора музея, где на протяжении 28 лет хранились исторические памятники, возвращенные ныне в освобожденную Шушу

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея искусств, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев представил Trend Life эссе в честь объявления Шуши культурной столицей, возвращения исторических памятников Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля на Родину, которые на протяжении 28 лет находились в саду музея, и поделился мыслями о настоящем и будущем.

«Хотя сила и может защитить в какой-либо экстремальной ситуации, но только справедливость, честность, внимание и сотрудничество может, наконец, привести людей к зарождению вечного мира».

Думаю, что это высказывание Дуайта Дэвида Эйзенхауэра очень точно определяет последние события происходящего в новой реальности в Закавказье. Азербайджан не только продемонстрировал свой нерушимый суверенитет, но и начал закладывать фундамент будущего этого региона, предложив стать его частью всем, кому дорого благополучие родных земель. История вывела Азербайджан в лидеры закавказского региона и на наш народ легла особая ответственность. Не сомневаюсь, что теперь на наши действия, на то, каким станет Карабах, будет обращено пристальное внимание, в том числе и мировой общественности. Именно в этом аспекте посещение освобождённых от оккупации территорий Президентом Ильхамом Алиевым своеобразный посыл того, насколько важны задачи, стоящие перед ним как главой государства. Президент лично знакомится с ситуацией и восстановительными работами на месте. Одновременно как Верховный главнокомандующий, будучи гарантом безопасности государственности и своего народа, он должен быть в курсе выполнения мер по их обеспечению на этих территориях.

В мире, «осваивающем» третий десяток XXI века, тесно сплелись политические, социальные и культурные аспекты человеческой цивилизации. Одно без другого уже немыслимо и неотделимо. Но история в своей истинной ипостаси всегда остаётся беспристрастной. А культура, вбирающая в себя всё наследие предыдущих поколений – её свидетель.

Шуша – особое место для каждого азербайджанца. Поездка в Шушу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой - яркое тому доказательство. Вместе с ними в эти дни были сердца всех граждан республики. Их глазами мы смотрели на красоту окрестностей Джыдыр дюзю. Испытали гордость, когда над Шушой взвился Государственный флаг Азербайджана. Вздрогнули душой от вида актов варварства армянских оккупантов. Мусульмане мысленно славили вместе с первыми лицами государства мудрость Аллаха в мечети Саатлы. Албаны, а вместе с ними и другие православные возносили молитвы Господу в церкви Газанчы. И в этом есть сакральный смысл духовности азербайджанской земли, где столетиями рядом мирно проживали люди разного вероисповедания, но сердце у них было одно – родной край.

В отличие от профессиональных историков, которые рассматривают историю через социальные движения, войны, деяния королей, распространение идей и прочее, в моих глазах то, что осталось после тридцатилетней оккупации азербайджанских земель армянскими агрессорами, чудовищное преступление, не имеющее срока давности, говоря юридическим языком. «Нет искупления, ни отпущения грехов; грех не имеет цены. Его нельзя выкупить обратно, пока не будет выкуплено само время», как писал английский писатель Джон Роберт Фауз. Оккупанты ответят за свои варварские деяния, сколько бы времени на это не понадобилось. Уверен, что Азербайджан добьётся правильной оценки нанесённого ущерба нашему культурному наследию в международных организациях, включая правовую в судебных инстанциях. Недавний визит делегации во главе с генеральным директором Организации по образованию, науке и культуре исламского мира (ICESCO) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом на освобождённые от армянской оккупации территории тому пример. Требование от лица нашего государства осуждения фактов осквернения, разрушения, актов вандализма в отношении исторических и религиозных памятников не просто услышано, но и принято во внимание.

Невозможно без содрогания видеть кадры разрушений некогда красивых азербайджанских городов. Невозможно осознать насколько ненависть к другому народу может поразить человеческую сущность. Как творческий человек воспринимаю уничтожение любого напоминания о культуре других народов одним из тяжёлых грехов. Война с тем, что не может ответить или защитить себя, тем, что создано задолго «до» - признание собственной ничтожности перед Историей. Помню, как больно отозвалось в моей душе уничтожение уникальных статуй в Бамианской долине в Афганистане, 15 столетий взиравших на суетность этого мира. Переживал, когда слышал о разрушении памятников культурного наследия в Сирии. И сегодня, вспоминая, как реагировало мировое сообщество на подобные акты вандализма, с надеждой жду, что в отношении Азербайджана оно поддержит его в справедливом желании оградить себя от лживых и безосновательных обвинений, а также в защите от армянских претензий на его историческое и культурное наследие. А тем временем…

Замолкли пушки. Президент Азербайджана Ильхам Алиев чётко озвучил, что в карабахском вопросе ставится точка. Безальтернативная. И вспомнилось мне попавшееся как-то на глаза выражение, гласившее: «Точка – это хорошо. Это определённость. Это конец, за которым будет новое начало. Лучше быть чьей-то точкой, чем чьим-то бесконечным многоточием». Думаю, не погрешу против истины, утверждая, что в глазах азербайджанского общества стать точкой, инициированной Верховным главнокомандующим Азербайджана Ильхамом Алиевым, приведшим свой народ к Победе – честь! А нашим «многострадальным» соседям стоит задуматься над своим будущим, чем оставаться многоточием политических авантюристов, для которых одурманивание армянского народа в мифическом "величии" Армении всего лишь инструмент для наживы в личностных интересах. Искренне хочу верить, что посыл Президента Ильхама Алиева 11 января 2021 года в Москве о том, что новое трёхстороннее заявление фактически «подводит черту под тем, что происходило в прошлом году», будет услышан. И наш географический сосед примет это как состоявшийся факт, дающий возможность для выстраивания новых взаимоотношений, раз и навсегда отказавшись от каких-либо претензий.

А сегодня на освобождённые земли суверенного Азербайджана возвращается мирная жизнь. Освобождение Шуши – отправная точка возрождения её культурной составляющей. В первых числах января этого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил Шушу культурной столицей страны. «Город Шуша достоин этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона. Культурная жизнь Шуши должна быть богатой», – подчеркнул глава государства. Также он отметил важность возвращения традиционных для Шуши Дней поэзии Вагифа и фестиваля «Хары бюльбюль», которые должны быть проведены в этом году.

Прежде всего, я – художник, и как многие творческие люди испытал невероятное счастье от этого распоряжения. Шуша по праву считалась самым красивым уголком Азербайджана. К ней всегда проявлял особое внимание наш Общенациональный лидер Гейдар Алиев, неоднократно посещавший древнюю столицу Карабахского ханства. «…это залог, оставленный нам великим лидером Гейдаром Алиевым», – отметил министр культуры Азербайджана Анар Керимов. Для меня неоспорима работа по возвращению Шуше её духа. Изумительного своей неповторимостью. Словно сотканного из творчества. «Малый Париж», «Храм искусства Кавказа», «Колыбель азербайджанской музыки» и «Закавказская консерватория» – это всё о Шуше…

Шуша – музыка, звучащая в сердцах азербайджанцев. Она – колыбель мугама. Источник народного творчества, одно из которых известно во всём мире уникальными коврами, считавшимися лучшими подарками монархам. Из этого края берёт своё начало древняя национальная игра човган.

Для Шуши характерна социальная прогрессивность, которая отмечалась как исследователями Востока, так и простыми путешественниками. Александр Дюма, по воспоминаниям очевидцев, с нескрываемым восхищением отзывался об уме, красоте и таланте Хуршудбану Натаван, дочери последнего хана Карабаха Мехтигулу хана, и также дал высокую оценку её супругу в своей книге «Путешествие по Кавказу» («Le Voyage au Caucase»). Известный русский художник Василий Верещагин, посетивший Шушу в мае 1865 года, гостил там около трех месяцев, а по возвращении в Париж создал серию работ, посвященных Шуше, некоторые из которых ныне хранятся в Эрмитаже.

Десятилетия, пока азербайджанские земли были оккупированы, возглавляемый мною сегодня Азербайджанский национальный музей искусств был домом для трёх замечательных памятников выдающимся личностям - уроженцам Шуши. Каждый день, проходя мимо них, я верил, что они вновь обретут родной дом. Такой день настал. Теперь памятники Хуршидбану Натаван, Узеиру Гаджибейли и Бюльбюлю отмечают новую дату установки – 15 января, когда вместе с первыми лицами государства прибыли в Шушу. Как сказал наш Президент: «Бюсты наших гениальных личностей – символ Победы. Их души возрадовались. Они вернулись на Родину. Мы вернули их, изгнав врага, уничтожив его, выдворив с наших земель, вернув Шушу, освободив её». Сегодня они не просто памятники великим шушинцам. Они – бывшие изгнанники, обречённые агрессорами на уничтожение, чудом спасённые волевым распоряжением Общенационального лидера Гейдара Алиева, величественные своими «ранами» от снарядов и пуль. Они – документальное свидетельство преступных деяний армянских оккупантов, о чём сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии установки: «Сегодня, приехав в Шушу, я привез с собой памятники наших гениев – Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, которые почти 30 лет хранились в Национальном музее искусств Азербайджана в Баку. Они являются свидетелями вандализма армян. Культурные учреждения Карабаха были разрушены со стороны врага». Знаковые слова, доказывающие насколько взаимопроникновенны сегодня аспекты человеческого бытия.

Шуша – родина гениальных детей Азербайджана, открывших для мира восточную роскошь азербайджанского искусства, сделавших его частью мировой культуры. Каждое имя – целый культурный пласт, уходящий глубоко корнями в историю Карабаха. Его кровь и плоть духовности древней земли. Оттого радует сердце заявление Генерального директора Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры Салима бин Мухаммада аль-Малика, что ICESCO намеревается объявить Шушу столицей исламского мира.

Мне повезло несколько раз посетить Шушу и до сих пор во мне живут восторженные ощущения от окружающих её мест. Я помню ощущение творческой встряски, которая, буквально бурлила во мне. Порой перед внутренним взором возникали уже готовые картины. Помню, как особенно звучали стихотворные строки Вагифа, словно наполняясь чем-то, присущим исключительно этим местам. Этому воздуху. Этим вершинам. Которые «слушали» их многие годы, в том числе в рамках Дней поэзии Вагифа, проводившихся в Шуше с 1982 года до момента оккупации. Карабах никогда не забудет подвиг своего визиря – Моллы Панаха Вагифа. Человека, чей мавзолей, возведённый в советские времена, подчеркнул исключительность его личности в истории Карабахского ханства. И спустя время, в истории самого Азербайджана. Как отметил в ходе поездки Президент Ильхам Алиев: «Создание и открытие мавзолея, с одной стороны, являлось признаком уважения Азербайджанской Республики к своей истории, а азербайджанского народа – к своим гениальным личностям. С другой стороны, открытие мавзолея в Шуше ещё раз подтверждало, что Шуша – это азербайджанский город». И вот размышляя о восстановлении «Жемчужины Азербайджана», ожидая Дни поэзии Вагифа и фестиваль «Хары бюльбюль», пришла мне на память статья «Восхождение к Шуше», опубликованная в журнале «Вокруг света» 01 мая 1974 года, начинавшаяся словами: «Сегодня в Шуше родился Вагиф…», небольшим отрывком из которой мне бы хотелось поделиться.

* * *

– Вагиф был старше Шуши на тридцать три года. Он пришёл сюда не за почестями, не за богатством, не за славой. Он открыл школу, первую школу в городе, которому шёл лишь девятый год. Он учил детей и слагал стихи. О любви, о горах, о птицах, летящих в неведомые земли. Вагиф продолжал учить детей и слагать стихи и тогда, когда владетель города Ибрагим-хан, узнав о мудрости приезжего поэта, сделал его своим визирем. Он оставался поэтом и тогда, когда 85-тысячное войско владыки Ирана Ага-Мухаммед-хана подошло к Шуше. Город и войско хана разделяла пропасть – та самая, которой обрывается Джыдыр дюзю. Поэт стоял на крепостной стене. К нему подвели с завязанными глазами парламентера. Ультиматум о сдаче кончался стихотворными строками:

Камни, как град, обрушатся на тебя.

Безумец! Ведь стекло от них не спасет.

...По-азербайджански слово «стекло» звучит почти как «Шуша».

На обороте ультиматума Вагиф написал:

Да, как драгоценное стекло, прекрасен мой город.

Но это стекло огранено в несокрушимый камень.

Ага-Мухаммед не смог взять Шушу штурмом…

* * *

Красавица Шуша… Несломленная… Гордая… Работа по её восстановлению огромна, но азербайджанский народ, прежде всего, созидатель. А потому мы вернём её величие, приумножив его. Вновь откроют свои двери Государственный драматический театр Шуши, государственные музеи истории Карабаха и истории города Шуша, дома-музеи Хуршидбану Натаван, Мир-Мохсуна Навваба, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли, филиал Музея ковра… Вновь здесь польётся музыкальная «вышивка» мугама и зазвучит стихотворная философия, наполненные ароматом чистейшего воздуха, прозрачного высотой культурного наследия, в котором есть место многонациональности Азербайджана. Что составляет его гордость и сохраняется каждым его жителем. И как сказал Лидер азербайджанского народа Ильхам Алиев: «Перед возвращением в Баку я вновь вернулся сюда, на Джыдыр дюзю, историческое место Шуши, чтобы еще раз обратиться к азербайджанскому народу. Сказать, что мы – счастливый народ, мы восстановили нашу территориальную целостность. Мы счастливый народ, потому что утвердили себя как независимое государство. Еще раз сказать, что Шуша наша! Карабах – это Азербайджан!».