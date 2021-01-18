Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО)

Культура 18 января 2021 13:51 (UTC+04:00)
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Этот год объявлен "Годом Низами Гянджеви" в Азербайджане. В связи с этим знаменательным событием и в честь 80-летия прославленного кинорежиссера, народного артиста Азербайджана, лауреата Госпремии, кавалера орденов "Шараф" и "Шохрат" Эльдара Гулиева представляем читателям Trend Life материал об истории создания фильма "Низами".

Художественный историко-биографический кинороман, посвященный великому азербайджанскому поэту и философу-гуманисту Востока Низами Гянджеви, жившему на рубеже XII-XIII столетий был снят Эльдаром Гулиевым в 1982 году. Картина была снята киностудиями "Азербайджанфильм" и "Мосильм", представлена на русском и азербайджанском языках. В картине снялась блестящая плеяда азербайджанских актеров – Гамида Омарова, Гасан Турабов, Аладдин Аббасов, Гаджимурад Ягизаров, Шахмар Алекберов, Гамлет Ханызаде, Мухтар Маниев и другие. Фильм был снят по сценария известного писателя Исы Гусейнова, оператор – Ариф Нариманбеков, в картине играла музыка великого Гара Гараева. Но главным событием, бесспорно, стало исполнение главной роли легендарным Муслимом Магомаевым.

По сюжету, Низами Гянджеви отказывается стать придворным стихотворцем, потому что уверен - вдохновение он сможет черпать, только живя среди простых людей. Фильм рассказывает о непростой жизни гения Востока, классика азербайджанской поэзии. Незабываемая игра Муслима Магомаева в роли Низами, органичность образа, красота души, безграничный талант берет за душу и переносит в ту даль, в те времена, где вместе с героями любишь, страдаешь и умираешь…

Муслим Магомаев, который до этого снялся в нескольких картинах, впервые играл в главной роли художественного фильма. Эта роль стала дня него единственной в художественном кинематографе.

Съемки проходили в павильонах студии "Мосфильм", в Самарканде, и, в родном городе Низами – Гяндже.

"Образ поэта, который удалось создать в фильме исполнителю главной роли, удивителен! Словно проходя сквозь даль веков, Поэт предстает в фильме не застывшим классиком, а живым и понятным зрителям человеком с его душевными страданиями, его болью. Умение тонко чувствовать, глубоко сопереживать и понимать людей, наряду с прекрасными актерскими данными позволи Муслиму Магомаеву создать яркий незабываемый образ. Фильм "Низами" шел во множестве городов. В России его показывали по Центральному телевидению. Для жителей Гянджи съемки фильма - событие особенное. Выстроенный для съемок фильма домик Низами сохраняется теперь, как дом поэта. Безмерны гордость за прославленных земляков - великого поэта и великого актера-певца" – из журнала "Советский экран".

В 1983 году в Ленинграде (Санкт-Петербург) на XVI Всесоюзном кинофестивале режиссёр Эльдар Гулиев получил награду за фильм "Низами". В 1984 году в Ташкенте на Всемирном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки фильм получил дипломы совета писателей Узбекской ССР и Совета Министров Узбекской ССР.

Муслим Магомаев и народный артист Азербайджана, кинорежиссер Эльдар Гулиев были соседями и друзьями, очень близкими, и даже работали вместе, бывали в зарубежных поездках. Муслим Магомаев - автор музыки к фильмам Эльдара Гулиева "Легенда Серебряного озера", "Загородная прогулка", "Как прекрасен этот мир".

Рассказывает Эльдар Гулиев: "Для воплощения этого образа мне нужен был человек с чистым и богатым внутренним миром. Именно таким человеком был Муслим. Поэтому я пригласил на эту роль именно его. Работать с ним для меня было одно удовольствие. Действительно, Муслим, который всегда профессионально подходил к любому делу, которым он занимался, и на этот раз создал незабываемый образ. Я очень счастливый человек, потому что мне довелось дружить с такой живой легендой, как Муслим Магомаев. Муслим был для меня не таким, каким он был для многих: просто известным человеком и кумиром. Он был моим самым близким другом! Наши отношения складывались не пять, десять лет. Это - целая повесть жизни... За время нашей дружбы я лишний раз убедился в том, какое прекрасное у него сердце. Муслим Магомаев был живой легендой и останется ею навсегда! Он был нашей гордостью! Я преклоняюсь перед его человечностью. Он был моим героем - гордым, несломленным... И я хочу сохранить его в памяти именно таким. Пройдут века, но его голос будет звучать вечно. Он очень любил Родину, Баку, которая исходила из самого сердца. Муслим Магомаев был достоянием для каждого из азербайджанцев. Мы должны гордиться таким сыном Азербайджана!".

О своей совместной работе с Муслимом Магомаевым в фильме "Низами" вспоминает Гамида Омарова: "Я никогда не забуду наш первый съемочный день. Мы готовились к съемкам в Гяндже. Я помню, как вся в бигудях, халате зашла в столовую и вижу там кто-то стоит. Я чуть-чуть оттолкнула этого мужчину, и вижу, как на меня удивленно посмотрела Гюлиса Алиева, актриса, с которой мы вместе снимались. И тут я увидела, что оттолкнула Муслима Магомедовича. А рядом с ним была его супруга Тамара Синявская. Магомаев сказал: "Это та актриса, которая будет в фильме играть Афаг, мою жену?". Мне стало очень стыдно и обидно, и я попросила извинения. Он очень бережно и внимательно относился ко мне, вчерашней студентке. Однажды, когда ему поднесли кофе в перерыве между съемками, он сказал: "Нет, сначала ей, моей партнерше". Это был очень простой, искренний и великодушный человек. Муслим Магомаев был не только великим певцом, артистом, но, прежде всего, великим человеком с большой буквы".

А съемки в Гяндже стали большим праздником для жителей города. Сам Муслим Магомаев приехал в гости, да еще играет их великого земляка Низами Гянджеви! Причем, он приехал со своей супругой Тамарой Синявской. Некоторые жители обращались к нему не иначе как "Муслим-ле", по-гянджински: приставку "ле" (местный укороченный вариант слова "леле") используют при обращении к самым близким друзьям, приравниваемым к родным братьям. И Муслим, на радость гянджинцам, давал здесь немало концертов, где кажется, впервые исполнял на новой, неповторимой баритональной энергетике две жемчужины азербайджанского музыкального искусства – "Сенсиз" и "Севгили джанан" великого композитора Узеир Гаджибейли на стихи Низами Гянджеви, много гулял по городу и общался с простыми жителями, которые были в восторге от нового, величественного звучания этих романсов на родине гениального поэта. И в период съемок, как до и после него, во время поездок в Гянджу Муслим Магомаев и Тамара Синявская были самыми желанными и любимыми гостями гянджинцев, семейная чета очень любила посещать достопримечательности города, отдыхать на берегу живописного озера Гёйгёль.

Интересно, что в одной из телепередач, посвященной памяти Муслима Магомаева, кинорежиссер Эльдар Гулиев рассказал удивительную историю. В ходе затянувшегося выбора кандидата на заглавную роль в фильме "Низами", к съемкам которого он должен был приступить, по совету одного своего друга маститый режиссер согласился на некий мистический ход. Постановщик и несколько других членов съемочной группы обратились за советом к… спиритисту. Вызвав дух великого поэта и мыслителя, они спросили у него: кто может воплотить образ Низами лучше всех? И… блюдечко волшебное, сползая по картонной планшетке с алфавитом, остановилось на миг, а потом дало четкий ответ: Муслим Магомаев.

Эту историю подтверждают воспоминания Муслима Магомаева: "Сни­мать меня в этой картине Эльдар и не думал... Начало этой истории было мистическим. Эльдар при­гласил на дачу экстрасенса. Тот вызвал дух великого по­эта и просветителя Низами и спросил у него: "Кого ты, досточтимый шейх, хотел бы видеть в роли исполни­теля?"

Когда назвали мое имя, тарелки на столе закрутились. После того как Эльдар рассказал мне эту невероятную историю, я спросил:

-Ты это серьезно?

- Как на духу. Хочешь, я тебя познакомлю с этим человеком? Были и свидетели этой сцены. Я тебя могу с ними свести.

Я удивился не столько рассказу Эльдара, сколько тому, что об этой почти сверхъестественной истории мне говорил человек, который отличался прямым характером и трезвым умом. К тому же, зачем ему, человеку поря­дочному, лукавить? Ведь можно было просто сказать: "Муслим, я хочу предложить тебе сняться в роли поэта Низами"...Я ознакомил­ся со сценарием, прикинул, что у меня вроде бы роль может получиться. Нашего великого Низами до этого никто не играл - это плюс, сравнивать не с кем. Текст спокойный, философски раздумчивый… Я предупредил Эльдара о своем скромном актерском опыте. Он сказал, что видел мою игру в оперных партиях, запечатленных в музыкальных фильмах. Да и на оперной сцене видел не раз. Но одно дело петь и играть на опер­ной сцене, когда ты идешь за музыкой, привязывая свои действия, жесты к вокалу, и совсем другое - вести драматический диалог. Но Эльдар наговорил комплиментов и предложил попробовать: "Вот текст сценария, давай поведем диалог". Сели мы друг против друга. Пошли реп­лики, монологи - вижу, получается...".

Интересно, что Муслим Магомаев не озвучивал свою роль – это сделал известный актер Вячеслав Тихонов.

"Правда, с озвучиванием получилось не очень складно. Эльдар решил пощадить меня. Кто знает, тот поймет, как это непросто делать без достаточного навыка: жи­вая, пластичная речь должна точно лечь на отснятые кадры. Это как поэзия на готовую музыку, такое не каж­дый потянет.

Я высказал Эльдару пожелание - так как фильм ис­торический, а содержание серьезное, то лучше пригла­сить на озвучивание Низами Иннокентия Смоктуновского. Этот удивительный актер так владел интонацией, так чувствовал текст, что самые обычные слова в его устах становились значительными, приобретали какой-то глу­бинный смысл. Что уж говорить о философских размышлениях Низами. Но или времени у Эльдара Кулиева не хватило, или Смоктуновский не смог, только договорил­ся режиссер с Вячеславом Тихоновым... Таков был мой единственный опыт на большом экра­не, где я впервые сыграл, да еще такую роль - нашего великого соотечественника. Надеюсь, хотя бы в этом качестве остаться в истории отечественного кино. Тешу себя надеждой, что шейх и вправду был похож на меня. Разу­меется, с бородою и в чалме. Пусть думают, что похож, что таким он и был. Потому что, наверное, вряд ли еще кому-нибудь в ближайшее время придется играть в кино эту роль".

(Автор: Вугар Иманов)

Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Image
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Мистическая история создания фильма "Низами" – в главной роли Муслим Магомаев. В честь Года Низами Гянджеви и юбилея Эльдара Гулиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Франция призвала Россию и США сохранить инструменты контроля над вооружениями Европа 17 января 21:25
Свыше восьми тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 17 января 21:09
В Грузии проведено очередное совещание касательно плана вакцинации от коронавируса Грузия 17 января 20:48
Нацбанк планирует урегулировать оборот криптовалют в Кыргызстане Кыргызстан 17 января 20:47
В 2020 году на портале Azexport продажи превысили $610 млн Бизнес 17 января 20:46
Первое портовое оборудование стоимостью $8,5 млн поступило в порт Чабахар из Индии Экономика 17 января 20:36
В ФРГ разразился скандал после предложения главы МИД о привилегиях для привитых Европа 17 января 20:25
Вице-президент США уйдет с должности сенатора 18 января США 17 января 20:11
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