В Азербайджане начинается реализация проекта "Из сокровищницы Низами" - новые формы и креатив

БАКУ /Trend Life/ - Дворец Гейдара Алиева начинает реализацию проекта "Nizami xəzinəsindən" ("Из сокровищницы Низами"), посвященного 880-летию со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви и Году Низами Гянджеви в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

В рамках проекта будут представлены созданные молодыми композиторами современные романсы на слова Низами, музыкальные театрализованные номера из поэмы "Sirlər Xəzinəsi" ("Сокровищница тайн"), креативные балетные постановки из произведений великого поэта, проведены различные конкурсы.

Главная цель проекта – более широкая пропаганда творчества Низами Гянджеви, представление общественности новых форм и жанров культуры и искусства, созданных на основе произведений великого поэта.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)