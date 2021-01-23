Исфар Сарабский презентовал первый сингл в сотрудничестве со всемирно известной компанией (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Альбом "Planet" заслуженного артиста Азербайджана, известного пианиста и композитора Исфара Сарабского записанный в сотрудничестве с Warner Music Group выйдет в свет 30 апреля 2021 года, сообщает Trend Life. В преддверии выхода альбома "Planet" музыкант презентовал в социальной сети одноименную композицию.

Warner Music Group - третий по величине концерн и семейство студий грамзаписи, входящих в "большую тройку компаний звукозаписи". Сарабский заключил контракт с Warner Music Group в декабре 2019 года на издание двух альбомов – в жанре электронной музыки и джаза. Также по контракту предусматривается возможность выпуска дополнительных проектов и альбомов.

Исфар Сарабский - азербайджанский джазовый музыкант, исполнитель электронной музыки, пианист и основатель жанра электро-мугам, который привнес в музыку новый стиль. Его классический и прогрессивный джаз, а также опыты в электронной музыке, привлекли внимание не только критиков и экспертов, но и гигантских музыкальных лейблов. Имя Исфара Сарабского официально внесено в обширный список Warner Music Group, одной из трех ведущих звукозаписывающих компаний в мире.



(Автор: Джани Бабаева)