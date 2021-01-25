Чингиз Фарзалиев удостоен медали Международной академии "Золотая звезда"

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев избран действительным членом Международной академии наук исследований тюркского мира и удостоен за вклад в пропаганду культуры тюркского мира международной награды – медали "Золотая звезда", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Также решением Президиума профессор Чингиз Фарзалиев удостоен международной награды "Ататюрка".

Задачи Международной академии наук исследований тюркского мира – пропаганда тюркских языков, культуры, истории и литературы. Академия установила связи с престижными университетами, научно-исследовательскими институтами, различными фондами и организациями в более 30 странах мира.

Официальные представительства Академии действуют в США, Франции, Италии, Великобритании, Германии, Бельгии, Румынии, Швейцарии, Нидерландах, Иране, России, Сирии, Иордании, Египте, Украине, Туркменистане, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Болгарии и других странах.

На сегодняшний день более ста известных представителей интеллигенции были удостоены почетных званий и международных наград Академии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)