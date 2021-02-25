Посвящение Ходжалы… - Душевное, выразительное и осмысленное исполнение (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер, посвященный 29-летней годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Мероприятие под названием "Xocalıya ithaf" ("Посвящение Ходжалы") организовано в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что Филармония ежегодно проводит мероприятия, посвященные памяти жертв Ходжалинской трагедии. В текущем году в связи с пандемией коронавируса в условиях карантинного режима мероприятие представлено зрительской аудитории в онлайн-формате на страницах Филармонии в соцсетях.

В программе вечера в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева выступили участники проекта "Gənclərə dəstək", лауреаты республиканских и международных конкурсов – скрипачи Сеид Нурай, Сура Руфат, Хадыджа Гаджилы, Ульви Таиров и Озджан Джаббари, пианисты Айлин Бабаева, Амира Терегулова, Сайяра Алиева, Джамиля Абдинзаде, Нурана Алиева, исполнитель на таре Шохлят Мамедов, исполнители на кяманче Орхан Гусейнов и Махир Гаджиев, виолончелистка Джалала Исмаилзаде, исполнительница на гануне Жаля Гасанзаде, вокалисты Атилла Мамедов, Нурдан Гусейнзаде, Теймур Кязымов. Концертмейстеры программы – Севиндж Азизова, Тамара Керимова, Арзу Сафарова, Светлана Ахмедова и Диляра Керимова.

В исполнении юных музыкантов прозвучали сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов: Гара Гараева, Фредерика Шопена, Франческо Верачини, Васифа Адигезалова, Гаджи Ханмамедова, Айгюн Самедзаде, Ференца Листа, Сулеймана Алескерова, Асафа Зейналлы и других.

Наряду с произведениями выдающихся композиторов на вечере прозвучали сочинения молодых авторов, участников "Gənclərə dəstək" - Лалы Ахмедовой и Юсифа Аббасов.

Произведение Лалы Ахмедовой "Ömrün səhifələri" ("Страницы жизни") исполнили заслуженные артисты Азербайджана Фарида Меликова (кяманча) и Наргиз Алиева (фортепиано), а фрагменты сочинения Юсифа Аббасова "Zəfər süitası" ("Сюита Победы") - Наргиз Алиева (фортепиано) и Надир Эйвазов (скрипка). Музыкальный редактор концерта - Айла Керимова-Закария.

Душевное, выразительное и осмысленное исполнение музыкантами композиций трогает до глубины души.

Также в рамках онлайн-мероприятия представлена выставка художественных работ учащихся Центральной школы искусств имени Гара Гараева. Несмотря на юный возраст, авторы произведений смогли отразить всю боль и ужас Ходжалинской трагедии.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Кямран Багиров. Редактор: Наталья Кочнева)