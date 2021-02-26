Трио азербайджанских женщин стали звездами Копенгагена (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Солисты Азербайджанского государственного фортепианного трио при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева - заслуженные Азербайджана Тохфа Бабаева (скрипка), Сабина Ибрагимова (виолончель) и Эльнара Кеберлинская (фортепиано) признаны лучшими Международного конкурса и фестиваля искусств, музыки, вокала, танцев и фольклора Copenhagen Stars (Звезды Копенгагена), сообщает Trend Life. В связи с пандемией Copenhagen Stars, который прошел под девизом "Искусство и культура не знают границ и ограничений", был представлен онлайн.

В исполнении музыкантов было представлено "Произведение трио №3" народного артиста Азербайджана Тофига Бакиханова.

Авторитетное международное жюри в составе деятелей культуры и искусства Королевства Дании и других стран мира присудило коллективу первое место и отметило золотой медалью. Руководитель коллектива Тохфа Бабаева была также отмечена дипломом за вклад в развитие международной культуры и национальных традиций музыкального искусства.

В конкурсе-фестивале в различных номинациях приняли участие более 600 конкурсантов из многих стран мира. Организаторы призывали, создавая новое альтернативное пространство и возможности для участников бросить вызов своему творчеству, продемонстрировать свои навыки и достижения профессиональному международному жюри и онлайн-аудитории, собраться вместе на новой онлайн-платформе, установить новые международные творческие контакты, внести свой вклад в многонациональную культуру на основе взаимного уважения культурных традиций всех стран и народов мира.

(Автор: Вугар Иманов)