У заслуженного актера Пярвиза Багирова на съемках сериала случился инсульт

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, актер Государственного академического национального драматического театра Пярвиз Багиров госпитализирован в Городскую клиническую больницу № 5, сообщили Trend Life в съемочной группе сериала "Zeynəb".

"На съемках Пярвизу Багирову стало плохо, у него случился инсульт. Члены съемочной группы незамедлительно вызвали врачей. Сейчас Пярвиз Багиров находится в реанимационном отделении больницы № 5",- сообщил Trend Life режиссер-постановщик сериала Шахрияр Зейни.

Пярвиз Багиров родился 12 ноября 1950 года в Баку. В 1972 году окончил факультет "Актер драмы и кино" Государственного института искусств имени М.А. Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Зрители знают и любят Пярвиза Багирова по театральным ролям в спектаклях: "Qılınc və qələm" ("Меч и перо"), "İblis" ("Дьявол"), "Köhnə ev" ("Старый дом"), "Xurşidbanu Natəvan" ("Хуршудбану Натаван").

Актер также принимал участие в дубляже многих известных азербайджанских кинокартин, сыграл в популярных сериалах и фильмах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)