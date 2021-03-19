Музей истории Азербайджана и Россотрудничество обсудили совместные проекты

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Академии наук состоялась встреча руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирека Зиннурова с директором музея, академиком Наилей Велиханлы, заместителем директора, доктором исторических наук, доцентом Махфузой Зейналовой и завотделом международных связей музея Эмином Дадашевым, сообщили Trend Life в пресс-службе Россотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены долгосрочное тесное сотрудничество между музеем и представительством, совместные проекты, отражающие историю и культуру, а также перспективы сотрудничества в организации совместных выставок с российскими музеями и расширение исследовательской деятельности.

Наиля Велиханлы подробно рассказала о проведенной в 2020 году выставке "Азербайджан в годы Второй мировой войны", посвященной 75-летию Победы над фашизмом.

Иреку Зиннурову были вручены издания, посвященные 100-летию музея, которые пополнят библиотеку представительства Россотрудничества в Азербайджане.

(Автор: Джани Бабаева)