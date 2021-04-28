Red Carnation Festival - поэты из около сорока стран услышат произведение "Мой Карабах" на английском языке

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская поэтесса, член Союза писателей Азербайджана и Международного литературного общества РЕN, лауреат национальных и международных премий, руководитель проекта "Söz" при министерстве культуры Нигяр Гасанзаде примет участие в международном поэтическом фестивале Red Carnation (Красные гвоздики), который пройдет в Лондоне 29-30 апреля.

Поэтесса прочитает на английском языке свое произведение "Маленький сказочник" и завершит участие в фестивале стихотворением "Мой Карабах", которое было написано в первые дни 44-дневной Отечественной войны Азербайджана против армянских оккупантов.

Выступление Нигяр Гасанзаде состоится 30 апреля.

В связи с пандемией фестиваль с участием известных поэтов из около сорока стран будет представлен в соцсетях Red Carnation.

Фестиваль Red Carnation направлен на поддержку таких ценностей, как мир, демократия и толерантность, свобода и равноправие между всеми народами и странами, независимо от их численности населения и размера территории, и выступает против войн, агрессии и насилия.

Нигяр Гасанзаде приглашена к участию в этом мероприятии координатором фестиваля Зибой Карбаси, которая родом из Тебриза (Иран) и является этнической азербайджанкой. Зибу и Нигяр связывают многолетняя дружба, любовь к своей родине, народу и поэзии.

Как известно, Нигяр Гасанзаде в 2000-2014 годах жила и работала в Лондоне. Ее имя было включено в ТОП-10 лучших зарубежных поэтов Великобритании. Произведения поэтессы вошли в антологию Russian Women Poets, вышедшую в качестве одного из выпусков журнала Modern Poetry in Translations (Великобритания), а также в антологию 70 русских женщин-поэтов XX века – Russian Women Poets (издательство Carcanet, США). Ее авторское исполнение вошло в аудиоархивы Британской библиотеки. Нигяр Гасанзаде - участница международных поэтических фестивалей и литературных вечеров в Европе. Ее стихи публиковались в литературных изданиях Европы, Азии, США и Африки.

"Со дня моего прибытия из Баку в Лондон между нами завязалась большая и настоящая дружба. В начале 2000-х Зиба Карбаси была уже популярной поэтессой в Британии. У нас сложился очень удачный творческий тандем. Вспоминаю сегодня с большим удовольствием, как билеты на наши поэтические вечера раскупались буквально за несколько часов. А кульминацией стало выступление в художественном и культурном центре Лондона - Институте современного искусства, когда те, кто не смог достать билет, просто стояли за дверью и слушали нас. Это было нечто!" - поделилась воспоминаниями с Trend Life Нигяр Гасанзаде.

Нигяр Гасанзаде и Зиба Карбаси многое пережили, каждая на пути своего творческого становления и развития, пропаганды национальной культуры, а также своей яркостью, харизматичностью, талантом и невероятной энергией удивляла не только слушателей и читателей, но и самых строгих критиков современной поэзии, обретя большую известность в Великобритании.

(Автор: Вугар Иманов)