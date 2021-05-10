Стартует IV Республиканский конкурс "Хайку на волнах Хазара"

БАКУ /Trend Life/ - Литературная ассоциация "Луч" при Союзе писателей Азербайджана объявляет о начале IV Республиканского конкурса "Хайку на волнах Хазара", сообщили Trend Life организаторы.

В состав жюри входят - руководитель Литературной ассоциации "Луч" Тофиг Меликли, член Союза писателей Азербайджана Марат Шафиев, старший научный сотрудник Московского государственного музея Востока Анна Егорова. С 2021 года конкурс носит имя недавно умершего первого бакинского хайдзина (поэт хайку) Тофика Агаева (Тофа).

Победитель конкурса удостаивается медалью и дипломом от Союза писателей Азербайджана. Награждение пройдет в Бакинском книжном центре. Лучшие работы опубликуются в журнале "Литературный Азербайджан". Оргкомитет имеет право выпустить печатный сборник из представленных текстов.

Авторы, в том числе азербайджанцы или бывшие граждане Азербайджана, проживающие за пределами страны, могут представить на конкурс не более 10 хайку собственного сочинения на русском языке. Тематика не ограничена, но хайку, упоминающая Хазар, поощряется дополнительным баллом.

Срок приема произведений с 1 июня по 1 октября 2021 года. Авторы, посылая свои произведения на электронный адрес: [email protected] (с пометкой: Конкурс), должны указать свое имя, фамилию и место проживания. Произведения авторов, не указавших личные данные, до участия в конкурсе не допускаются. Не рассматриваются и тексты, присланные на предыдущие три конкурса.

Каждому автору присваивается порядковый номер. На итоговом собрании, время которого будет обнародовано дополнительно, жюри объявляет победителя под этим порядковым номером, и только тогда становятся известными его фамилия и имя. Медаль вручается лично победителю или его доверенному лицу в пределах города Баку.

Произведения не рецензируются, и переписка с участниками конкурса не ведется. Решение жюри окончательно, апелляция на его решение не принимается.

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Хайку - жанр традиционной японской лирической поэзии вака, известный с XIV века. В самостоятельный жанр эта поэзия, носившая тогда название хокку, выделилась в XVI веке; современное название было предложено в XIX веке поэтом Масаока Сики. Поэт, пишущий хайку, называется хайдзин. Хокку - это японские трехстишия, в которых отображается красота природы и переживания человека. Существуют правила написания хокку, которые невозможно нарушить. Первая строка должна состоять из пяти слогов, вторая из семи, третья, как и первая – из пяти. Всего же хокку должно состоять из 17 слогов.

(Автор: Вугар Иманов)