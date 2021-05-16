Рок и джаз среди азербайджанских ковров

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра (АНМК) подготовил к Международному дню музеев, который ежегодно отмечается 18 мая, крупный цикл мероприятий, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В связи с пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями эти мероприятия пройдут для широкой зрительской аудитории в онлайн-формате.

Музей ковра работает с различными сообществами, постоянно привлекая к сотрудничеству людей разных социальных и возрастных категорий. В Международный день музеев учреждение пригласило совместно отметить эту дату представителей всех социальных групп, с которыми находится в постоянном сотрудничестве.

Цикл праздничных мероприятий откроет онлайн-встреча с деятелями искусств и ремесел. В ходе встречи будет подробно рассказано о специальной программе "Креативный Азербайджан", созданной и руководимой Министерством культуры Азербайджана. Программа призвана предоставить мастерам и любителям прикладного искусства новые возможности в рамках интересных проектов – раскрыть их потенциал, выдвинуть идеи новых товаров, освоить не только отечественный, но и зарубежный рынок.

Еще одну онлайн-встречу музей проведет с людьми с ограниченными физическими возможностями. Будучи флагманом направления музейной инклюзии в стране, Азербайджанский национальный музей ковра на протяжении последних нескольких лет ведет большую работу в направлении обеспечения доступности его коллекций для таких людей, их участия в его деятельности. В праздничный день сотрудники музея обсудят с руководителями соответствующих организаций и постоянными активистами из числа людей с ограниченными физическими возможностями дальнейшие шаги в этом направлении. Речь пойдет о том, какие необходимо предпринять меры для того, чтобы возможности для посещения и ознакомления с коллекциями отечественных музеев были более доступными для людей из этой категории.

На третью праздничную онлайн-сессию музей ковра пригласил директоров карабахских музеев. Как известно, ИКОМ Азербайджана и Азербайджанский национальный музей ковра ведут в этом направлении постоянную работу. Таким образом, собирается и анализируется постоянно обновляющаяся информация, ведутся переговоры с соответствующими международными комитетами ИКОМ по вопросам возвращения на родину утраченных экспонатов, восстановления музеев Карабаха и их коллекций, в свое время пострадавших от действий армянских оккупантов.

Помимо онлайн-встреч, АНМК подготовит для своих подписчиков в соцсетях онлайн-трансляцию интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", первого мероприятия такого рода в музейной сфере страны. В игре примет участие 20 команд – первые прошедшие онлайн-регистрацию, которая ведется здесь: https://form.jotform.com/211223719513448. Вопросы турнира будут целиком посвящены музейной тематике, в частности ковроткачеству. Несколько видео-вопросов для знатоков предоставит сам Музей ковра – они записаны его сотрудниками. Команда-победительница получит призы от АНМК.

Ярким завершением этой плотной, насыщенной праздничной программы станет концерт, приуроченный к проведению Ночи музеев. Стартует он, по традиции этой международной культурной акции, вечером 18 мая, в 21.00. Онлайн-трансляция концерта, организованного Азербайджанским музеем ковра совместно с Международным центром мугама, состоится на странице АНМК в Facebook. В программу войдут выступления рок- и джаз-коллективов – The Etude Band, Ayna Band, Diqqət, Caz Band, а также выступления таких исполнителей, как Милан, Михаил Алтухов, Joseph Abbas.

Предоставляя концертную площадку признанным в среде молодежи талантам, давая им возможность выступить в ведущем музее страны в такой замечательный день, АНМК привлекает новую аудиторию из числа их слушателей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)