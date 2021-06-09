Как эффективно использовать потенциал азербайджанских художников

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана и Азербайджанской государственной картинной галереи 15 июня в рамках проекта Art Management пройдет вебинар на тему "Роль живописи в творческой индустрии", сообщили Trend Life в картинной галерее.

Вебинар проведет директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов.

Проект Art Management реализуется в целях эффективного использования творческого потенциала художников, повышения уровня их подготовки по направлению арт-менеджмент, создания новой платформы для обмена опытом.

В связи с этим государственная картинная галерея приглашает творческих людей, художников и искусствоведов принять активное участие в серии вебинаров, раскрыть свой потенциал и получить новые знания и навыки.

Вебинары по арт-менеджменту проводятся в формате онлайн, желающие присоединиться к ним могут написать на электронный адрес: [email protected]

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)