О свадебных церемониях времен Лермонтова, или Видеомост между азербайджанским и российским музеями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня сотрудники Музея-квартиры Абдуллы Шаига в Баку провели совместную видеоконференцию с Государственным музеем-заповедником Лермонтова "Тарханы" (Россия, Пензенская область), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В видеоконференции приняли участие сотрудники обоих музеев: директор музея Абдуллы Шаига Улькер Талыбзаде, ее заместитель Рауф Керимов, главный хранитель фондов Саида Исмайлова, младший научный сотрудник Эльминаз Мамедли, экскурсовод Фарида Мамедова, а также сотрудники Музея-заповедника Лермонтова "Тарханы" – заведующая экскурсионно-массовым отделом Галина Давыдкина, научный сотрудник Валентина Айкашева, экскурсоводы Татьяна Телятникова, Светлана Максимова и Наталья Илюшина.

Основная тема видеоконференции – "Детские программы в музеях". Галина Давыдкина рассказала о проводимых в музее научно-образовательных программах, посредством которых дети узнают о свадебных церемониях времен Лермонтова, традициях и правилах переписки того времени. Валентина Айкашева и Наталья Илюшина представили информацию о других массовых и образовательных мероприятиях. Директор Музея-квартиры Абдуллы Шаига Улькер Талыбзаде, в свою очередь, рассказала о программах и массовых мероприятиях, проводимых специально для детей, в частности о детских кукольных спектаклях по произведениям Абдуллы Шаига, регулярно демонстрируемых в музее, о мастер-классах по живописи, мероприятиях под названием "Час сказки" и других.

Сотрудники обоих музеев выразили удовлетворение прошедшей видеоконференцией, взаимным сотрудничеством и обменом опытом, а также выразили надежду, что такие встречи будут проводиться и в будущем. Были обсуждены примерные темы будущих виртуальных деловых встреч.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)