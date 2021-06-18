В Азербайджане снимают фильм о турецкой журналистке Фулье Озтюрк, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и турецкая компания Dada Yapım приступили к съемкам фильма "Fulya" о журналистке турецкого телеканала CNN Türk Фулье Озтюрк, сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии.

Для участия в съемках Фулья Озтюрк прибыла в Азербайджан.

Ее журналистская деятельность сыграла важную роль в информировании мировой общественности о событиях 44-дневной Отечественной войны Азербайджана.

Автор сценария и режиссер фильма – Таир Таирович, художник – Дженгизхан Дурмаз, продюсеры – Фариз Ахмедов и Озджан Дада. Съемки фильма пройдут в Гяндже, Тертере и городе Шуша.

Картина снимается по заказу министерства культуры Азербайджана.

Как ранее сообщили на киностудии, в фильме будут использованы материалы из ранее нигде не опубликованного 11-часового видео, снятого Фульей Озтюрк и ее оператором.

Сюжет фильма: журналист CNN Türk Фулья Озтюрк отправляется в город Шуша, чтобы снять репортаж. Она идет по "Дороге Победы", рассказывая о событиях 44-дневной войны, очевидцем которых была. В тот период Озтюрк находилась в самых горячих точках. В ночь ракетного удара по Гяндже она вышла в эфир и первой рассказала миру об ужасах случившегося. Потом был удар по Барде… И новые жертвы среди мирного населения…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)