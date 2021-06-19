Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО)

Культура 19 июня 2021 01:17 (UTC+04:00)
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Архитектура Баку преображается, облик города активно меняется, старые здания сносятся, уступая место новым бизнес и торговым центрам, современным офисным зданиям и роскошным отелям, красивым паркам и высотным зданиям, и с ностальгией мы наблюдаем как старые дворики (мяхялля) уходят в историю…

О том, что такое бакинский двор написаны сотни рассказов, когда из этих трогательных двориков, каждый из которых был по-своему уникален, состоял весь центр города. Это практически сакральное явление и ничто не сравнится с той атмосферой, когда люди жили одной семьей. Эти были дворики, где соседи собрались за самодельными скамейками и столиками и играли в нарды, домино, шахматы и лото, все вместе пили горячий чай из самовара, ели домашнее варенье или выпечку, которую на скорую руку кто-то приготовил и принес во двор. Эти дворики были непрестанно наполнены детворой и гортанными криками соседок. Здесь все знали друг о друге всё. Да и само понятие "сосед" - это не только проживающий поблизости человек, а тот, кто был ближе даже лучшего родственника, вместе в радости и горе. Когда каждый дворик представлял собой не только замкнутый квадрат, со своей этажностью, лестницами и балконами, чинарами, тутовыми и инжировыми деревьями, виноградными лозами, резными воротами, подворотнями и тупиками, но и был уникальным социальным явлением. Когда наступало знойное лето, в жаркие солнечные дни, соседи по очереди выносили во двор ковры и паласы, и начинали их вместе вручную мыть и затем сушили на перилах. И никому и в голову не приходило, что на дорогие ковры кто-то позарится, когда даже двери домов не запирались и любому гостю были рады. А по ночам даже спали на плоских крышах домов, так как кондиционеров в те времена еще не было. Когда в каждом дворике были установлены краны для общего пользования и любой прохожий мог зайти и утолить жажду. Тогда из крана можно было спокойно пить, без каких-либо опасений. Так и жили все вместе, дружной семьей… Такие дворики есть и по сей день, но время не властно над ними - уходит живая история, которая навсегда останется в памяти и сердцах бакинцев.

Этому была посвящена экспозиция известного фотографа Эльмара Мустафазаде под названием "Məhlə", представленная в рамках первого Международного Бакинского фестиваля стрит-фотографии (Baku Street Photo Festival, BSPF), организованного Пространством Современного Искусства YARAT при партнерской поддержке НПО Arts Council Azerbaijan и компании Canon. Выставка была организована перед Art Tower Gallery, под открытым небом с чаем из самовара и сладостями, где можно было примерить знаменитые кепки-аэродром и послушать музыку, пообщаться в доброжелательной атмосфере по которой очень соскучились в период пандемии.

Проект "Məhlə" – это тонкие, ироничные и часто ностальгические наблюдения за жизнью Баку и его жителей. Экспозиция собрала в себя особенную, тёплую ауру Ичери шехер и других районов столицы, объединила в себе работы, созданные автором за последние 12 лет. Каждый кадр - это маленькая история из жизни нашего любимого города. Причем, фото были вывешены на веревках со шпильками.

"Наверняка у каждого из нас был свой неповторимый дворик, в которым мы выросли. Я вырос на Советской улице. Бакинские дворики – это отдельная достопримечательность города, а одним из неотъемлемых атрибутом всегда были веревки с вывешенным на них, как разноцветные флаги, бельем. Веревки протягивались поперек двора в немыслимых количествах с одного балкона на другой и двигались с помощью хитрой системы роликов. А вот веревки, протянутые на уровне первого этажа, подпирались специальными палками. Поэтому и решил представить свои фото в таком антураже. Этими фотографии я постарался передать дух Баку прошлых лет", - сказал Trend Life Эльмар Мустафазаде, проекты которого были представлены в Азербайджане, Франции, России, Великобритании, Грузии, США и других странах, украшали известные журналы.

Руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов и координатор по образовательным проектам YARAT Ульвия Ахундовой рассказали о Baku Street Photo Festival – международном фестивали фотографии, объединяющим лучшие работы в жанре уличной фотографии. За долгие месяцы карантина мы все соскучились по ярким событиям и научились совершенно по-новому воспринимать красоту нашего города, его зданий и улиц…

Фестиваль организован совместно Пространством Современного Искусства YARAT (Азербайджан) и стрит-фотографом и путешественником Андреем Глазковым (Россия). Фестиваль состоит из двух элементов: конкурсной и образовательной программ. Главная цель – создать благоприятные условия для молодого поколения фотографов. Фестивальная программа призвана помочь им раскрыть свой талант, получить новый опыт и отточить навыки в одном из самых популярных и динамичных направлений фотографии. Среди гостей фестиваля фотографы из Азербайджана, России, Грузии, Италии, США, Австралии и Ирана которые готовы общаться со зрителем в формате Zoom-конференций и İnstagram-эфиров, делиться своими навыками, опытом и эмоциями. Герои фестиваля рассказывают о путешествиях, планах, невероятных и курьезных ситуациях, происходивших в их жизни. В рамках фестиваля проходят также онлайн и офлайн-выставки, презентации книг и дискуссии. Конкурс организован при поддержке компаний Canon и DiVi. Жюри наградит победителей в четырех номинациях (одиночный кадр, серия, пленочная фотография и мобильная фотография).

Партнеры фестиваля:

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Государственное рекламное агентство Азербайджанской Республики (ADRA), Объединение фотографов Азербайджана, представительство ЕС в Азербайджане, Baku Media Center, Государственное рекламное агентство ADRA, Центр творчества Максуда Ибрагимбекова, Бакинский книжный центр, Arts Council Azerbaijan, Тбилисский музей фотографии и мультимедийных технологий, галерея Urban Street Photo, агентство Art Factor, Студия Орхана Асланова, United Coffee Beans, DJ Rameen и другие.

Информационные партнеры:

Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, журнал "Баку", журнал Nargis, АзерТадж, Mədəniyyət TV, CBC TV, 1news.az.

Программа фестиваля, новости и подробная информация о мероприятиях на сайте: www.bakustreetphoto.az.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Image
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Бакинские мяхялля – самая добрая атмосфера в рамках Baku Street Photo Festival (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Азербайджан принимает участие в форуме мировой дипломатии в Анталье Политика 18 июня 13:44
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