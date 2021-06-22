Бакинцы отправились в поэтическое путешествие в мир лирики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На открытой площадке галереи Art Tower в Ичеришехер в рамках фестиваля искусств Art Fest Nizami состоялся вечер, посвященный творчеству великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщает Trend Life.

Мероприятие провело НПО Arts Council Azerbaijan совместно с музыкальным фестивалем "Симург". Куратором и ведущей вечера стала глава департамента культурных программ YARAT, азербайджанская поэтесса Ульвия Ахундова.

Выступая на мероприятии, руководитель НПО Arts Council Azerbaijan, художник Дадаш Мамедов рассказал о проектах, реализованных в рамках Art Fest Nizami, основной целью которого является привлечение творческих личностей к участию в различных совместных проектах, просвещение и повышение информированности молодого поколения о творчестве великого поэта.

Открыли вечер воспитанники детской актерской студии Moms & Kids (руководитель – заслуженная артистка Азербайджана, актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Инна Имранова), которые представили театральную постановку по мотивам поэмы Низами "Семь красавиц".

Ведущая Нателла Керимова прочитала отрывок из поэмы "Сокровищница тайн", а Гюнай Маликгызы - поэтическое произведение "Преимущество немногословия".

Запомнилось зрителям и выступление актеров Бакинской русдрамы - заслуженных артистов Азербайджана Теймура Рагимова и Максуда Мамедова, а также актрисы Егяны Гусейнли. Они продекламировали новеллу из "Семи красавиц".

Музыкальной изюминкой вечера стало выступление заслуженного артиста Азербайджана, солиста Государственного академического театра оперы и балета Фарида Алиева. Певец исполнил романсы "Sevgili canan" и "Sənsiz" выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Фарид Алиев выступил в сопровождении азербайджанской пианистки, автора и руководителя фестиваля "Симург" Саиды Тагизаде.

Волшебный вечер подарил зрителям множество приятных моментов и стал поэтическим путешествием в мир лирики и философии Низами Гянджеви.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)