Такие разные люди практикующего психолога из Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку (РИКЦ) прошла презентация книги практикующего психолога, кандидата наук Ирины Пересады "Такие разные люди", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. Это её вторая книга (первая – "Из жизни ангелов", была представлена в 2018 году), в которой истории разных людей представлены в разнообразных жанрах – от фантастики до трагедии, от бытовой зарисовки до увлекательного детектива.

Презентация прошла в доброй творческой обстановке. Рассказы представили друзья автора: Ильгар Гасанов, Тарана Насирова, Эсмеральда Джабраилбекова, Венера Мухтарзаде, Надежда Косарева, Мадина Мамедова. Украшением вечера стали песни, которые исполнила юная Иззят Мирзаханова. В заключение прошла автограф-сессия Ирины Пересады, которая ответила на интересующие вопросы гостей мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов)