Ценный архивный материал – утерянный фильм Аббаса Мирзы Шарифзаде (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана в ходе исследований материалов кинохроники, полученных из личных источников, был обнаружен фрагмент из фильма "Hacı Qara" ("Гаджи Гара") режиссера Аббаса Мирзы Шарифзаде, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Фонда.

Отметим, что кинолента фильма, снятого в 1928 году, до наших дней не сохранилась. В связи с этим сотрудники Госфильмофонда провели исследовательскую работу, взяв за основу книгу киноведа Адхама Гулубекова "Киноискусство Азербайджан", изданную на русском языке в 1960 году. На 16-й странице данного издания была опубликована фотография Мирзааги Алиева в образе Гаджи Гара из одноименного фильма.

Сопоставив фото и кадры, а также технические параметры киноленты специалисты Госфильмофонда убедились, что обнаруженный и перенесённый с киноленты в цифровой формат 38-секундный эпизод относится к фильму "Гаджи Гара".

Отметим, что режиссер-постановщик фильма "Гаджи Гара" – Аббас Мирза Шарифзаде, автор сценария – Джафар Джаббарлы, оператор – Иван Тартаковский. В ролях: Мирзаага Алиев, Мустафа Марданов, Агасадых Герайбейли, Сидги Рухулла, Марзия Давудова, Гаджиага Шахбазов, Азиза Мамедова и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)