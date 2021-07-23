Не кулаками, а душою – азербайджанец покоряет Россию, Беларусь и Северную Америку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сахиб Мамедов стал лауреатом Международного литературного фестиваля "Славянская лира", организованного Белорусским литературным союзом "Полоцкая ветвь" при содействии Международного сообщества писательских союзов, Международной Федерации русскоязычных писателей и Союза писателей России, сообщает Trend Life. Автор представил на фестивале произведение "Кружат чайки на синем просторе". Ранее он был также отмечен дипломом фестиваля за стихи "Мне говорила роза о любви".

"Особо приятно, что на дипломе красуется флаг Азербайджана. Более того, наши авторы становятся лауреатами различных конкурсов и фестивалей. Лауреатом "Славянской лири" также был признан поэт и писатель Агшин Мистанлы. А на днях вместе с Сарией Мамедовой стали лауреатами престижной премии "Янтарный самородок", организованного Союзом писателей Северной Америки при содействии Международной академии развития литературы и искусства. По условиям конкурса, я отправил три стихотворения - "Я бы исчез", "Ну вот и все", "Гранит"", - сказал Trend Life Сахиб Мамедов.

За последние месяцы он добился множества успехов. В марте вместе с Саидой Субхи был признан одним из лучших авторов первого Международного музыкально-поэтического фестиваля в Москве, организованного проектом "Голос Евразии" и Studio SDA.

"Наши стихи были лучшими, и нам вручили дипломы, Саиде "За литературное мастерство и активную творческую деятельность", а мне "За большой вклад в развитие современной литературы" и путевки на отдых в Турцию. Следующим успехом стал диплом лонг-листа Международного литературного фестиваля "Казак Луганский" им. В. Даля, организованного Интернациональным союзом писателей. Туда я выслал подборку стихов и стал финалистом. В апреле на сайте Международного союза русскоязычных писателей проходит блиц-конкурс "Время Сальвадора Дали", я выслал стихотворение "За гранью времени" и стал лауреатом. Я буду и дальше стараться достойно представлять национальную поэзию на международной сцене", - отметил Сахиб Мамедов.

Также необходимо отметить, поэт стал финалистом Международного литературного фестиваля "Центр Европы" в Беларуси, Поэтического блиц-конкурса одного стихотворения им. Пушкина, Международного поэтического конкурса "Радоница" в России. А за участие в Международном литературном фестивале "Берега дружбы" в России был зачислен в категорию "наставники" и получил благодарственное письмо за творческую помощь и поддержку культурно-образовательного проекта от Фонда Президентских Грантов, председателя жюри, генерального директора Союза писателей России В.В.Дворцова и председателя правления "Беларусы Неклиновского района" Л.Ю.Севера.

Сахиб Мамедов родился 21 октября 1986 года в Баку. Выпускник Азербайджанского государственного экономического университета. Первые стихи он пишет, учась на первом курсе магистратуры, а с 2007 года серьёзно занялся поэзией, издавался во многих литературных альманахах, его приглашают на различные творческие вечера и пишут музыку на его мелодичные романсы. Лауреат международных поэтических конкурсов, двукратный дипломант Фестиваля Насими (2018, 2019), победитель Международного литературного фестиваля ЛИФФТ 2019 в номинации "Молодой голос". Член союза писателей Азербайджана, России, Северной Америки и Интернационального союза писателей, Амбассадор Евразийской творческой гильдии (Лондон). Постоянный участник Литературного проекта SÖZ поэтессы Нигяр Гасанзаде. Интересно, что двоюродный дядя матери - выдающийся оперный исполнитель, народный артист СССР Лютфияр Иманов. Более того, Сахиб Мамедов – мастер спорта по боксу. Но, как говорится, берет не кулаками, а душою…

(Автор: Вугар Иманов)