"Пиковая дама" решила судьбу азербайджанца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, тенор Юсиф Эйвазов с успехом выступил на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в опере Петра Чайковского "Пиковая дама", сообщает Trend Life.

"В Мариинском театре, уже ставшим родным, спели "Пиковую даму". Честно, наверное, в такие дни, в такие минуты, и на таких спектаклях понимаю, почему мы занимаемся этим прекрасным делом, и чувствую себя невероятно счастливым. Потому что слышу и чувствую энергетику зала, ваши аплодисменты, вашу любовь, ваши послания. Это бесценно для артиста, знать, что его ждут, что его любят. Спасибо, мой дорогой зритель!", - написал на своей странице в Instagram Юсиф Эйвазов.

Народный артист Азербайджана также поблагодарил коллег вокалистов, разделивших с ним в этот день сцену, а также маэстро Валерия Гергиева. Отметим, что в спектакле Юсиф Эйвазов исполнил партию Германа.

Сюжет оперы: Бедный офицер Герман влюблен в Лизу - девушку из знатной и богатой семьи. Он узнает, что Лиза является невестой Елецкого. Несмотря на это он признается Лизе в любви, его страстное и нежное признание пробуждает в душе девушки ответный порыв.

Приятель Томский рассказывает Герману про Графиню, молва нарекла ее Пиковой дамой. В молодости Графиня страстно любила карточную игру, и однажды при крупном проигрыше ей назвали три карты. Поставив на них, она выиграла три раза кряду. Тайну эту Графиня открыла уже двоим, а от третьего – ей предсказана смерть.

После рассказа Германа мучает неотвязная мысль о трех картах. Ему кажется, узнай он тайну – и все преграды к счастью с Лизой будут сметены. Герман решается обратиться к Графине, и просит ее открыть тайну трех карт, умоляет подарить ему счастье, жизнь. Испуганная Графиня не в состоянии вымолвить ни слова… Теряя самообладание, Герман угрожает ей пистолетом, но вдруг обнаруживает, что Графиня мертва.

Мысли о мертвой старухе не покидают Германа, и перед ним возникает ее призрак: "Я пришла к тебе против воли. Но мне велено исполнить твою просьбу. Спаси Лизу, женись на ней, и три карты выиграют кряду. Запомни: тройка, семерка, туз!..".

Герман отправляется в игорный дом. Две карты, на которые он ставит, – тройка и семерка – выигрывают. Затем Герман ставит весь свой выигрыш на третью карту. Но вместо туза в его руке – дама пик. Потрясенному Герману кажется, что он видит Графиню, она ждет его смерти. Герман умирает, с мыслью о Лизе…

(Автор: Джани Бабаева )