Два Юлиуса в Гулбене – об азербайджанских коврах рассказали в Латвии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджана Ширин Меликова принимает участие в IV Международном фестивале искусств Divi Juliji (Два Юлиуса) в Гулбене (Латвия), сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Международный фестиваль проходит с 30 по 31 июля и посвящен памяти двух известных художников, родившихся в Гулбене – Юлиуса Страуме и Юлиуса Мадерниекса.

30 июля в рамках фестиваля в Гулбенском краевом историко-художественном музее прошла IV международная научно-практическая конференция, на которой Ширин Меликова выступила с докладом "Культура азербайджанского ковра: традиции и современность".

Она рассказала о древнем искусстве ковроткачества, истории Азербайджанского национального музея ковра, его выдающемся основателе Лятифе Керимове, деятельности на Кавказе латышского художника Юлиуса Страуме, возглавлявшего некогда Кавказский кустарный комитет.

Меликова особо подчеркнула основные направления развития ковроткачества в Азербайджане, а также процесс сохранения традиций в творчестве современных художников. Она рассказала, что проекты в таком контексте, реализуемые Азербайджанским национальным музеем ковра как в нашей стране, так и за рубежом, были восприняты общественностью с большим интересом. По ее словам, в последнее время наблюдается тенденция интерпретации традиций в творчестве современных художников, таких как Фаиг Ахмед, Чингиз Бабаев (CHINGIZ) и других.

Большой интерес у участников вызвала презентация последних проектов, упомянутых Ширин Меликовой в ее докладе, которые являются ярким примером непрерывного обогащения искусства азербайджанского ковроткачества новыми подходами. К этим недавним проектам относятся конкурс ковровых эскизов, посвященный 880-летию Низами Гянджеви, и организованная в Казани выставка "Искусство ковра – эволюция смыслов".

После выступления Ширин Меликова ответила на многочисленные вопросы собравшихся о функциональных разновидностях ковров, семантике их орнаментов, возрождении старинных технологий ткачества. Зарубежные коллеги интересовались также поддержкой коврового искусства в Азербайджане со стороны государства и ЮНЕСКО. Ширин Меликова рассказала им о подготовке молодых отечественных кадров в этой сфере, о важной роли женщин – ткачих и художниц в азербайджанском ковроткачестве.

На конференции с докладами на различные темы также выступили эксперты из Латвии, Турции, Дании и Ирана. В заключение состоялась дискуссия среди участников конференции.

В Гулбенском краевом историко-художественном музее были представлены издания Азербайджанского национального музея ковра. Участникам конференции были розданы промоматериалы музея – открытки, брошюры.

В рамках фестиваля также проходят выставки, мастер-классы по ковроткачеству, живописи, каллиграфии и другим направлениям декоративно-прикладного искусства.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)