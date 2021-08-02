Не могу забыть… – друзья и коллеги об Амалии Панаховой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Говорят, человек жив, пока о нём помнят… Народной артистки Азербайджана, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф" Амалии Панаховой нет с нами уже около трех лет, но память о ней жива и будет жить еще очень долго. Амалию Панахову любили все – и коллеги, и друзья, и многочисленные поклонники… Ее уход для многих стал личным горем, все, кто ее знал, были почитателями ее таланта и до сих пор говорят об актрисе с глубоким уважением, восхищением и безграничной любовью.

Сегодня, 2 августа, в Баку состоялось открытие барельефа на стене дома, где жила Амалия Панахова. Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, родные и близкие Амалии Панаховой. Коллеги, друзья и родные вновь вспомнили о творческом пути Амалии Панаховой, о том, как она была предана профессии и искусству, как своим талантом дарила радость зрителям.

Народный артист Нураддин Мехтиханлы: "Конечно уход Амалии Панаховой – очень большая потеря для азербайджанского театрального искусства и глубокая печаль для нас – ее коллег и друзей. Но знаете, это жизнь… Пока мы помним о ее таланте, о прекрасных образах, воплощённых на театральной сцене, память об Амалии Панаховой жива. Помню, как впервые вышел с ней на сцену в одном спектакле – это было 19 марта 1981 года в постановке "Не могу забыть". Считаю счастливым каждого актера, кому довелось быть партнером Амалии Панаховой на сцене".

Народная артистка Гамида Омарова: "К сожалению, мы потеряли очень дорого, близкого человека, настоящего мастера своего дела, своей профессии. Она так много сделала для своего театра (прим. - Бакинский муниципальный театр), его актеров, заботилась, опекала их, как родная мать. В своем театре она воспитала целую плеяду талантливых артистов, которые всегда помнят ее заветы. Амалия Панахова всегда будет жить в наших сердцах и памяти. Мы гордимся такой актрисой, как Амалия Панахова".

Народный артист Расим Балаев: "Когда Амалия Панахова скончалась, я был на лечении, поэтому не присутствовал на похоронах и не смог с ней проститься. Мы снялись с ней в трех фильмах. Она была потрясающим человеком, замечательным партнёром. Амалия Панахова любила порядок, всегда была пунктуальна. Ее всегда отличала самоотверженность и верность профессии".

Народный художник Азербайджана Натиг Алиев (автор барельефа): "Не первый раз в своей работе обращаюсь к образу Амалии Панаховой – я автор памятника на могиле народной артистки. При работе над барельефом использовал черный гранит. Было много эскизов, однако я считал главным передать красоту Амалии Панаховой, ее прекрасную пластику, артистичность. Барельеф был создан примерно за год. Думаю, итоговый вариант получился очень удачным. Конечно, как зритель я очень люблю творчество Амалии Панаховой, ее голос... Мы выросли на ее спектаклях и фильмах, для нас всех она родной и близкий человек".

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев: Редактор: Надир Насиров)