Преподаватели Бакинской музыкальной академии выступили на Габалинском фестивале (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XII Габалинского музыкального фестиваля организована очередная концертная программа, в которой приняли участие преподаватели Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе фестиваля.

Вечер был открыт сочинением "Джанги" Узеира Гаджибейли в исполнении лауреата республиканских и международных конкурсов, пианиста Фагана Гасанли.

Далее своими великолепными выступлениями публику порадовали заслуженные артисты Азербайджана Ильхам Наджафзаде (ней) и Эльнара Кеберлинская (фортепиано), заслуженный учитель Назакят Римази (фортепиано), вокалисты Атяш Гараев и Айтян Оруджалиева, пианисты Саида Тагизаде, Гюнель Казымова, Вюсаля Бабаева, Зулейха Абдулла, Лейла Ахмедханова, Наргиз Кенгерли, музыканты Рамиз Севдималиев (ударные инструменты), Амина Зульфугарова (флейта), Фарида Алекперли (арфа), Акпер Мамедов (дарбука) и Орхан Гусейнов (виолончель).

На вечере в сопровождении Марьям Юсифовой также выступил вокальный ансамбль Lumineux Бакинской музыкальной академии (художественный руководитель – Наала Барателия) и квартет кларнетистов Clarte в составе Анара Мамедова, Эмиля Багирова, Магомедали Пашазаде, Мамеда Раджабли. Квартет выступил в сопровождении Джейхуна Алиева (фортепиано) и Рамиза Севдималиева (ударные инструменты).

На вечере прозвучали сочинения Иоганнеса Брамса, Жан-Филиппа Рамо, Огтая Раджабова, Сергея Рахманинова, Джевдета Гаджиева, Тофига Гулиева, Вагифа Мустафазаде и других.

Программа была принята слушателями с большим интересом. А для студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли выступления их преподавателей стали настоящим творческим подарком и наглядным мастер-классом исполнительского мастерства.

Отметим, что Габалинский музыкальный фестиваль проходит при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерств образования, культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) с 31 июля по 4 августа. В этом году фестиваль посвящен значимому событию – 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Программа Габалинского музыкального фестиваля, встречаемого музыкальной общественностью с большим интересом, и в этом году очень насыщенная. На фестивале, помимо классической музыки, проводятся вечера мугама, вокала, камерной музыки.

Художественный руководитель фестиваля – народный артист Азербайджана и СССР, профессор Фархад Бадалбейли.

Фото и видеоматериалы предоставлены пресс-службой фестиваля (фото – Кямран Багиров).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)