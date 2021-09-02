Феномен наук о здоровье Сейфаддина Гурбанова в Харькове

БАКУ /Trend Life/ - В Харькове (Украина) на территории Национального фармацевтического университета состоялось открытие скульптурной композиции "Феномен наук о здоровье", автором которой является наш соотечественник, народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов, сообщает Trend Life со ссылкой на украинские СМИ.

Скульптурная композиция представляет собой стелу с бронзовыми учебниками, на одном из которых стоит бронзовая лабораторная крыса с таблеткой в лапах.

Высота скульптурной композиции составляет 3,5 метра. Само животное вылито из бронзы, а постамент сделан из гранита.

Скульптура символизирует благодарность лабораторным животным за то, что человечество имело возможность с их помощью двигаться к прогрессу в сфере здравоохранения и лабораторных опытов.

Сейфаддин Гурбанов родился 19 октября 1962 года в Нахчывани. В 1989 году окончил Харьковский художественно-промышленный институт. С 1991 года член Харьковской организации Союза художников Украины. С 1987 года начал участвовать в республиканских, всеукраинских и всесоюзных выставках. В 2004 году Сейфаддину Гурбанову присвоили звание "Заслуженный художник Украины", в 2010 году – "Народный художник Украины". Сейфаддин Гурбанов — доцент кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

(Автор: Джани Бабаева )