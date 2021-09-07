Чем Видади Гасанов удивил гостей Казанского фестиваля мусульманского кино (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вчера на XVII Казанском международном фестивале мусульманского кино (КМФМК-2021) прошел внеконкурсный показ фильма азербайджанского режиссера Руфата Гасанова "Daxildəki ada" (Внутренний остров), сообщил Trend Life по телефону из столицы Татарстана исполнитель главной роли, народный артист Видади Гасанов, который представил картину на кинофоруме.

Зрителям была также представлена кинолента Даниэля Гулиева "Бастард", которая поборется за главный приз фестиваля в категории "Игровые короткометражные фильмы".

"Показы прошли с успехом и вызвали живой интерес публики. Наш фильм "Daxildəki ada" летом прошлого года завоевал награду Сараевского международного кинофестиваля в категории "Лучший режиссер". Сюжет повествует о Сеймуре Таирбекове, который является одним из сильнейших гроссмейстеров мира, но переживает тяжелый период жизни. За несколько недель до важнейшей игры он тайно отправляется на остров, где живет всего один человек…Эта картина пришлась по душе зрителям. Я ответил на вопросы о работе над картиной, поделился информацией о развитии кинематографа в нашей стране. Сегодня на фестивале в категории "Игровые полнометражные фильмы" будет представлена еще одна картина нашего режиссера Эльвина Адыгезала – "Билесувар". Более того, мне очень приятно, что сегодня в рамках фестиваля также состоится мой творческий вечер. Отрадно отметить, что жюри фестиваля в этом году возглавляет заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер, сценарист и продюсер Эльчин Мусаоглу. Желаю успеха всем участникам!", – сказал Видади Гасанов.

По его словам, проведение подобных международных кинофестивалей очень важно для обмена опытом, налаживания новых связей и повышения мастерства.

"В Казани в основном представлены фильмы молодых режиссеров, которые сняты за последние два-три года. Это прекрасная возможность увидеть потенциал молодых и заглянуть в будущее. Если раньше фильмы в основном снимали режиссеры в возрасте, то сегодня предпочтение отдается молодому поколению. Сравнивая фильмы азербайджанских и зарубежных кинематографистов, находишь очень много полезного для дальнейшей творческой деятельности, как в сфере режиссуры, так и актерского мастерства. Такие фестивали стоит проводить систематически, в том числе в Азербайджане, и не стоит "замыкаться" на пандемии, люди уже привыкли с этим жить. Просто необходимо соблюдать определенные правила, и ни в коем случае не отдавать культуру "на откуп" пандемии, ведь пустоту в этой сфере за год и за последующие десять лет не исправишь. Фестивали приводят к общему взаимообогащению и помогают узнать истинную цену созданным проектам, познакомиться с культурами других стран и народов", – добавил народный артист.

Ниже представлено видео с выступлением Видади Гасанова на открытии Казанского кинофестиваля, где он на гитаре исполнил композицию Рамиза Ровшана "Дверь" на азербайджанском языке, вызвав овации зрителей.

Фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. В его программу отбираются работы, призывающие к толерантности, миру и справедливости (вне зависимости от вероисповедания автора). Девиз форума – "Через диалог культур – к культуре диалога". В этом году оргкомитет форума зарегистрировал 584 фильма из 45 стран. В конкурсную программу попали 50 фильмов из почти тридцати стран. Кинофестиваль продлится до 10 сентября.

(Автор: Вугар Иманов)