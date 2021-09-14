Массовый гипноз в Баку – это просто не поддается описанию словами… (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженные артисты Азербайджана Руслан Гусейнов (контрабасист) и Исфар Сарабский (пианист), а также музыкант Эльвин Баширов (ударник) – лауреаты международных конкурсов, которые покоряют джазовые сцены. А вместе они на сцене – это просто вулкан эмоций и непрекращающийся поток импровизаций.

То, что происходило на концерте Elvin Bashirov Group вечером 13 сентября в Beer Hall & Music club, просто не поддается описанию словами, сообщает Trend Life.

Магическая музыка, атмосфера единения и состояние зрителей в своеобразном массовом гипнозе от творческих новшеств, когда исполнение трех мастеров слилось в едином звуке, увлекая за собой слушателей на фантастические высоты. Волшебство их музыки - это необычайный заряд адреналина и одновременно ощущение душевной гармонии.

Кульминацией вечера стали импровизации как на любимые и всем известные темы, так и оригинальные находки, поразившие аудиторию. Концерт стал одним из самых запоминающихся на нынешнем празднике музыки.

Ведущим вечера был Тофиг Гасансой.

После завершения концерта зрителям был предствлен джем-сейшн с участием заслуженного артиста Раина Султанова (саксофонист).

Напомним, что Бакинский джаз-фестиваль проходит с 10 по 18 сентября. В рамках фестиваля организуются концерты, на которых представлены разнообразные стили и направления джазовой музыки – авангард, традиционная классика, этноджаз, симфоджаз. В числе гостей фестиваля в этом году музыканты из Нидерландов, Венгрии, Турции, России, Израиля, Германии, Люксембурга и Грузии. Вместе с зарубежными коллегами на фестивале выступаю азербайджанские джазмены – заслуженные артисты Раин Султанов, Исфар Сарабский, Руслан Гусейнов, музыканты Эльбей Мамедзаде, Эльвин Баширов, Диана Гаджиева, Афган Расул, Ниджат Асланов и другие.

В рамках фестиваля по традиции проводится конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, а также выставки, кинопоказы, модное дефиле, мастер-классы.

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Фото и видео – Кямран Багиров.

(Автор: Вугар Иманов)