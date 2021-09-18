В Парке офицеров прошел концерт в честь Дня национальной музыки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Оркестр Бакинского государственного цирка выступил в Парке офицеров с концертом, посвященном Дню национальной музыки, сообщили Trend Life в пресс-службе цирка.

Оркестр исполнил сочинения выдающегося композитора, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли. В программе прозвучали отрывки из оперетт "Не та, так эта", "Аршин мал алан" и другие сочинения.

18 сентября в Азербайджане отмечается День национальной музыки. Он вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор Муслим Магомаев-старший (1885-1937).

(Автор: Джани Бабаева)