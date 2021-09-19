В Баку состоялась церемония гашения марок в честь Узеира Гаджибейли, изданных в Испании (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном фонде тюркской культуры и наследия (МФТКН) состоялась церемония гашения марок, изданных в Испании по случаю 135-летия великого композитора Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе фонда.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры, науки, дипломатических миссий.

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева отметила, что в Азербайджане традиционно День национальной музыки отмечается рядом мероприятий.

"Узеир Гаджибейли – один из тех выдающихся личностей, которые сыграли неоспоримую роль в воспитании многих поколений, формировании национального сознания, развитии культуры и искусства Азербайджана и всего Тюркского мира. Жизнь и творчество Узеира Гаджибейли настолько многогранны, что в связи с этим написано большое количество монографий и по сей день проводятся исследования. Оперы, музыкальные комедии, романсы и другие произведения композитора – это жемчужины музыкальной сокровищницы Тюркского мира. Этот год является историческим для Азербайджана и всего Тюркского мира в целом. Благодаря героизму нашей армии по главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наши исконные земли были освобождены от армянской оккупации. И теперь расстрелянный памятник Узеиру Гаджибейли, так же как и памятники Хуршидбану Натаван и Бюльбюлю, избавлен ​​от этих ран, от этой боли, потому что воссоединился со своей родиной, со своей землей, находится в своем доме. Как Карабах – неотъемлемая часть, а Шуша – культурная столица Азербайджана, так же и гений Узеира Гаджибейли неразрывно с ними является символом страны", – отметила Гюнай Эфендиева.

Было отмечено, что с целью ознакомления широкой международной общественности с богатым творчеством выдающихся представителей культуры и искусства Тюркского мира под эгидой МФТКН реализуется проект по изданию марок.

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев рассказал о творчестве великого Узеира Гаджибейли, имя которого оставило неповторимый след в образовательной сфере, и о его бесценном вкладе в развитие национальной музыкальной культуры. Было отмечено, что созданные им произведения являются ярким наследием нашего народа, изучаются и исследуются на протяжении поколений.

"Празднование дня рождения Узеира Гаджибейли как Дня национальной музыки является знаменательным событием. Поздравляю с этим праздником всю музыкальную общественность. Пользуясь случаем, хочу поздравить со 100-летием коллектив Бакинской музыкальной академии, которую в свое время возглавлял Узеир Гаджибейли. Мы должны продвигать азербайджанскую музыку и культуру в различных формах, и Международный фонд тюркской культуры и наследия выполняет это на высоком уровне", – отметил министр.

Ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли подчеркнул значимость мероприятия.

"Это знаменательное событие, когда марка в честь Узеира Гаджибейли издается в Испании и распространяется по всей Европе. Узеир Гаджибейли – святой человек для каждого из нас, а для меня он особенно дорог. В нашей семье имя Узеира Гаджибейли всегда упоминалось с большим уважением и любовью, его творчество и жизненный путь были для всех нас большим примером. Ученики Узеира Гаджибейли – такие известные личности, как Фикрет Амиров, Гара Гараев, Джахангир Джахангиров, Солтан Гаджибеков и другие, являются жемчужинами нашей музыкальной сокровищницы", – отметил ректор.

В сопровождении заслуженных артистов Азербайджана Сахиба Пашазаде (тар) и Кямрана Керимова (нагара) состоялась церемония гашения почтовых марок. Марки в честь Узеира Гаджибейли на конверте были подписаны президентом МФТКН Гюнай Эфендиевой, министром образования Эмином Амруллаевым и ректором БМА Фархадом Бадалбейли.

Мероприятие продолжилось выступлениями учащихся Детского центра развития молодежи № 3 и 11-летней музыкальной школы № 26 имени Муслима Магомаева, показавших сцены из произведений композитора. В завершение детям были подарены изданные Фондом книги "Сделай сам" по мотивам музыкальной комедии "Не та, так эта" Узеира Гаджибейли.

(Автор: Вугар Иманов)