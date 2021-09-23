Польский темперамент в Баку, или Тропою грома (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках XIII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли представлен концерт симфонической музыки, сообщает Trend Life.

В концертной программе выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением польского дирижера Павла Котла. Солистка программы – известная польская певица Ивона Соботка (сопрано).

Концертная программа началась с исполнения сюиты из балета Гара Гараева "Тропою грома".

Затем прозвучал цикл "Песни принцессы" польского композитора Кароля Шимановского. Отметим, что несколько лет назад была обнаружена и подготовлена для первого исполнения одна из предыдущих редакций этого произведения, однако в виду ограничений, вызванных пандемией, исполнить сочинение удалось только сейчас – на Международном музыкальном фестивале имени Узеира Гаджибейли в Баку.

Во втором отделении программы прозвучала VII симфония Людвига ван Бетховена.

Концертная программа вызвала большой интерес у поклонников классической музыки. Очень интересно был подобран репертуар произведений. А симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением польского дирижера зазвучал по-новому, но при этом смог сохранить свой стиль и темперамент. Ивона Соботка покорила бакинскую публику мягкостью и теплотой звучания голоса.

Фото и видео – Кямран Багиров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)