Азербайджанская музыка звучит посреди Венецианской лагуны (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В венецианском отеле San Clemente Palace Kempinski под эгидой ЮНЕСКО прошел форум Rise from the ashes ("Восстань из пепла"), организованный Vasconi Architectes by Thomas Schinko при поддержке Международного союза архитекторов, сообщила Trend Life куратор форума, вице-президент Vasconi Architectes by Thomas Schinko Айтян Мирзоева.

Сан-Клементе – небольшой островок посреди Венецианской лагуны. Свое название он получил в честь церкви Святого Климента, папы Римского, воздвигнутой здесь в XII веке. В ту пору остров служил пристанищем крестоносцам, останавливавшимся здесь на пути к Святой Земле. Рядом с церковью возник монастырь, в течение столетий принадлежавший разным монашеским орденам. При строительстве на острове роскошного отеля San Clemente Palace Kempinski Venice его владельцы поставили своей целью возродить былое великолепие Сан-Клементе.

В мультикультуральном форуме, который прошел в рамках 17-го Венецианского биеннале архитекторов, приняли участие известные архитекторы, представители культуры, науки и образования из Азербайджана, Турции, США, Франции, Италии, Ливана, стран Африки и Азии. Они обсудили вопросы восстановления городов, пострадавших в результате природных катаклизмов и войн.

Вниманию гостей была представлена концертная программа с участием лауреата международных конкурсов, джазового исполнителя Этибара Асадли, исполнены азербайджанские композиции, в том числе народная песня "Сары гялин".

Айтян Мирзоева отметила, что планирует провести подобный международный форум в формате межкультурного диалога в Азербайджане.

(Автор: Вугар Иманов)