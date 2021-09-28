Фильм "Sonuncu" удостоен награды международного кинофестиваля в Боснии и Герцеговине

БАКУ /Trend Life/ - Документальный фильм "Sonuncu" ("Последний") производства Baku Media Center и студии Salnaməfilm при поддержке Министерства культуры Азербайджана завоевал награду международного кинофестиваля Jahorina Film Festival в номинации "Лучший документальный фильм", сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Международный фестиваль документальных и короткометражных фильмов прошел в Боснии и Герцеговине 22-25 сентября.

Фильм "Sonuncu" удостоен награды Golden Maple в номинации "Лучший документальный фильм" международной программы фестиваля. В этой программе было представлено 30 кинолент из разных стран мира.

Режиссер – Фариз Ахмедов, авторы сценария – Эсмира Эюб и Фариз Ахмедов. Оператор фильма – приглашенный киноспециалист из Польши Матеуш Чухновски.

Картина повествует о последнем жителе острова Кюрдили Виталии Пронине. В 1981 году, после повышения уровня воды в Каспийском море, остров, где когда-то кипела жизнь, стал непригодным для проживания. Большая часть населения острова переехала. Без газа, без света, почти без людей остров практически стал необитаемым, животные одичали, дома разрушились. Больше там никто не жил… кроме 68-летнего Виталия… Он дышит этим островом и делает там свой последний вздох… И все это перед камерой.

Отметим, что ранее документальный фильм "Sonuncu" был представлен на Международном Роттердамском кинофестивале и Международном фестивале документального кино "Флаэртиана" в городе Пермь (Россия).

Кинорежиссер Фариз Ахмедов на данный момент является директором киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Его фильмы участвовали и получали награды на многих международных кинофестивалях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)