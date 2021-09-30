Российский ГИТИС проведет в Баку лабораторию для театральных продюсеров

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана с целью проведения реформ в области театрального образования и повышения кадрового потенциала проведет "Лабораторию для молодых театральных продюсеров", сообщили Trend Life в ведомстве.

Мероприятие, которое будет организовано совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС), направлено на развитие структуры театрального менеджмента и продюсерского дела в Азербайджане, повышение знаний и навыков молодежи в сфере управления театром.

Лаборатория пройдет в Пространстве современного искусства YARAT в Баку. Своими знаниями с участниками проекта поделятся педагоги ГИТИСа - Елена Симурзина, Александра Князева и Эльшан Мамедов.

Представители молодежи, проявляющие интерес к менеджменту и продюсерскому делу в театральной сфере, получат возможность участвовать в лаборатории бесплатно.

Заявку на участие можно подать до 15 октября.

"Лаборатория для молодых театральных продюсеров" пройдет с 24 по 31 октября.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)