БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, пианист, композитор и аранжировщик Исфар Сарабский отправляется в европейский тур в поддержку альбома Planet, сообщает Trend Life.

Альбом Planet записан в сотрудничестве с всемирно известной музыкальной компанией Warner Music Group. Исфар Сарабский стал первым азербайджанским джазменом и музыкантом, работающим в жанре электронной музыки, который подписал бизнес-контракт с Warner Music Group.

Европейский тур азербайджанского музыканта стартует 16 октября в городе Фрибур (Швейцария). Он охватит такие города Германии, как Мюнхен, Гамбург, Дрезден, Берлин, а также пройдет в Брюсселе (Бельгия), Венеции (Италия), Париже (Франция), Хертогенбос (Нидерланды), Берн (Швейцария) и Прага (Чехия).

Отметим, что Warner Music Group – третий по величине концерн и семейство студий грамзаписи, входящий в "большую тройку компаний звукозаписи". Сарабский заключил контракт с Warner Music Group на издание двух альбомов в декабре 2019 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)