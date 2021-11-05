Названы победители конкурса произведений, посвященных Победе в 44-дневной Отечественной войне

БАКУ /Trend Life/ - Подведены итоги конкурса композиторов на создание музыкального произведения, посвященного Великой Победе в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Конкурс проводился министерством культуры, Союзом композиторов Азербайджана (СКА) и Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли (БМА).

На конкурс, проводимый в мае-октября 2021 года было представлено 15 симфонических произведений.

В жюри конкурса вошли: председатель СКА, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде (председатель жюри конкурса); народный артист, художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Фахраддин Керимов; народный артист, член правления СКА, композитор Сардар Фараджов; заслуженный деятель искусств, член правления СКА, профессор БМА, музыковед Хаджар Бабаева; композитор, педагог средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, член правления СКА Аяз Гамбарли.

Победителями конкурса стали:

I место – Турал Мамедли, произведение "Şuşa fəthi"

II место – Вугар Мамедзаде, произведение "İnsan"

III место – Эльвин Гулиев, произведение "Qayıdış"

Также три композитора – Илаха Исрафилова, Айсель Азизова и Узеир Мамедов награждены поощрительными дипломами.

Победителям конкурса будут вручены дипломы и денежные награды.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)