В Париже прошел концерт Исфара Сарабского в честь Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В одном из лучших концертных салонов Европы Salle Cortot в Париже прошел концерт заслуженного артиста Азербайджана Исфара Сарабского в честь первой годовщины Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября, сообщили Trend Life в пресс-службе Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA). Концерт был организован при поддержке посольства Азербайджана во Франции.

Он прошел при аншлаге и был встречен овациями зрителей, среди которых были представители дипломатических миссий и диаспорских организаций, культуры и искусства, парижской интеллигенции.

Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев рассказал о славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, восстановлении территориальной целостности страны, торжества справедливости и международного права, была почтена память шехидов Карабахской войны. Глава дипмиссии также отметил исторические традиции мультикультурализма и толерантности, гуманизма и демократических ценностей нашей страны.

Выступление лауреата международных конкурсов, пианиста-виртуоза и композитора Исфара Сарабского прошло в сопровождении Макара Новикова (контрабас) и Александра Машина (ударные). Были представлены джазовые импровизации и композиции из альбома Planet, который записан в сотрудничестве со всемирно известной музыкальной компанией Warner Music Group. Исфар Сарабский стал первым азербайджанским джазменом и музыкантом, работающим в жанре электронной музыки, который подписал бизнес-контракт с Warner Music Group.

Концерт прошел в рамках европейского тура, который стартовал 16 октября в городе Фрибур (Швейцария), и охватывает города Германии - Мюнхен, Гамбург, Дрезден, Берлин, а также Брюссель (Бельгия), Венецию (Италия), Париж (Франция), Хертогенбос (Нидерланды), Берн (Швейцария) и Прагу (Чехия).

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)