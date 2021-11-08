Известные актеры отметили День Победы с военнослужащими (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра посетил одну из воинских частей и выступил перед военнослужащими, сообщили Trend Life в театре.

Мероприятие было посвящено первой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

На мероприятии под названием Ordum varsa, yurdum var минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Затем в исполнении заслуженного артиста Алекпера Алиева, актеров Расмии Нурмамедовой, Гюльчохры Абдуллаевой, Шабана Джафарова были представлены отрывки из оперетт выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" и "Аршин мал алан".

В постановке молодого режиссера Эльмеддина Дадашова и в исполнении актера Аждара Дадашова были показаны комические миниатюры.

Артисты балетной труппы театра Айнура Аскерова и Камран Гасанов исполнили танцевальные номера, придав вечеру особое настроение.

Выступление артиста хора Вюсала Исрафилова, артиста театра Шабана Джафарова и молодого актера Рахиба Мамедзаде было встречено бурными аплодисментами.

В заключение вечера от руководства воинской части была выражена благодарность коллективу и директору Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженному деятелю искусств Алигисмету Лалаеву. Участникам мероприятия были вручены благодарственные письма.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)