В Гобустане организован фестиваль "Yurdda bayram" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном историко-художественном заповеднике "Гобустан" организован фестиваль под названием "Yurdda bayram", сообщает Trend Life.

Целями фестиваля, который проходит при организации министерства культуры Азербайджана и заповедника "Гобустан", являются пропаганда и ознакомление с богатыми традициями и культурным наследием Азербайджана.

Выступая на открытии, министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что традиция проведения подобных мероприятий будет продолжена и в будущем.

Было подчеркнуто, что проведение фестиваля в Гобустане демонстрирует, что азербайджанский народ сохраняет и пропагандирует свои традиции. Планируется, что такие мероприятия будут проходить не только в Гобустане, но и в Карабахе.

В ходе программы была продемонстрирована музыкальная композиция "Yurd", представлены образцы коврового и ювелирного искусства, экспозиция национальных костюмов, а также образцы, отражающие жизнь и быт азербайджанского народа.

Также на мероприятии прошла благотворительная выставка изделий ручной работы детей с синдромом Дауна.

(Автор: Джани Бабаева)