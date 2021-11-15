В Гобустане организован фестиваль "Yurdda bayram" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - В Национальном историко-художественном заповеднике "Гобустан" организован фестиваль под названием "Yurdda bayram", сообщает Trend Life.
Целями фестиваля, который проходит при организации министерства культуры Азербайджана и заповедника "Гобустан", являются пропаганда и ознакомление с богатыми традициями и культурным наследием Азербайджана.
Выступая на открытии, министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что традиция проведения подобных мероприятий будет продолжена и в будущем.
Было подчеркнуто, что проведение фестиваля в Гобустане демонстрирует, что азербайджанский народ сохраняет и пропагандирует свои традиции. Планируется, что такие мероприятия будут проходить не только в Гобустане, но и в Карабахе.
В ходе программы была продемонстрирована музыкальная композиция "Yurd", представлены образцы коврового и ювелирного искусства, экспозиция национальных костюмов, а также образцы, отражающие жизнь и быт азербайджанского народа.
Также на мероприятии прошла благотворительная выставка изделий ручной работы детей с синдромом Дауна.
(Автор: Джани Бабаева)