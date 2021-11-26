Прошла генеральная репетиция оперы "Кёроглу" (ВИДЕО)

Культура 26 ноября 2021 13:03 (UTC+04:00)
Прошла генеральная репетиция оперы "Кёроглу" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Прошла генеральная репетиция оперы "Кёроглу", которая будет представлена 27 ноября в 19.00 в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, сообщает Trend Life.

Опера "Кёроглу" является шедевром азербайджанского классического искусства, она создана выдающимся композитором Узеиром Гаджибейли на либретто литератора-ученого Гейдара Исмайлова и стихи Мамед Саида Ордубади. Композитор работал над оперой с 1932 по 1936 годы, и стремился, как он отмечал, создать национальную по форме оперу, используя достижения современной музыкальной культуры. Премьера оперы состоялась 30 апреля 1937 года в Баку. Она была поставлена Исмаилом Идаятзаде, а первым исполнителем главной партии стал великий Бюльбюль. Через год опера была показана в Москве на декаде азербайджанского искусства. Опера "Кёроглу" до сих пор входит в репертуар театров.

Завтра на сцене выступят звезды национальной оперы – народный артист Акрам Поладов (Али), заслуженные артисты Рамиль Гасымов (Кёроглу), Илаха Эфендиева (Нигяр), Джахангир Гурбанов (Гасанхан), Алиахмед Ибрагимов (Шут) и другие. Интересно, что выступающий в главной партии (Кёроглу) Рамиль Гасымов является самым молодым исполнителем этой роли. Он впервые воплотил образ Кёроглу в 2011 году, когда ему было 27 лет.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева. Выступление артистов пройдет в сопровождении оркестра под управлением главного дирижера театра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева.

В сентябре этого года по инициативе Рамиля Гасымова опера была записана с симфоническим оркестром, хором и солистами Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и размещена на мировых интернет-платформах. Отметим, что последняя запись оперы "Кёроглу" была осуществлена в 1959 году под руководством великого маэстро Ниязи.

Кёроглу – герой народного эпоса XVI- XVII веков, символизирующий достоинство и свободолюбие, поднявший народ на борьбу за права угнетенных и справедливость, за освобождение страны от завоевателей. Он не только боролся за счастье своего народа, но и был талантливым ашугом, автором множества прекрасных стихотворений.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Прошла генеральная репетиция оперы "Кёроглу" (ВИДЕО) - Gallery Image
Прошла генеральная репетиция оперы "Кёроглу" (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Контейнерные грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном за год выросли на треть
Контейнерные грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном за год выросли на треть
Обнародован объем грузоперевозок между Азербайджаном и Туркменистаном
Обнародован объем грузоперевозок между Азербайджаном и Туркменистаном
Порты Турции перевалили около 11 млн тонн грузов из Украины
Порты Турции перевалили около 11 млн тонн грузов из Украины
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Контейнерные грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном за год выросли на треть Транспорт 13:43
Назван объем перевалки нефтепродуктов через терминал Кулеви Энергетика 13:34
Обнародован объем грузоперевозок между Азербайджаном и Туркменистаном Транспорт 13:34
В Азербайджане внесено изменение в программу приема в вузы Общество 13:31
Выросли объемы денежных переводов из Казахстана в Азербайджан Финансы 13:30
Эксперимент двух азербайджанцев из России и Казахстана (ВИДЕО) Звёздный мир 13:28
Утро в Баку - вместо завтрака посмотри "Человек-паук: нет пути домой" (ВИДЕО) Интересное 13:26
В субботу в Баку будет до 13 градусов тепла Общество 13:12
Порты Турции перевалили около 11 млн тонн грузов из Украины Турция 13:07
На Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку созданы отличные условия – украинская гимнастка Общество 13:06
Прошла генеральная репетиция оперы "Кёроглу" (ВИДЕО) Культура 13:03
Назван объем перевалки автомобилей между турецким портом Мерсин и итальянским Триестом Турция 13:02
Азербайджан и Румыния обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере «зеленой энергетики» Энергетика 12:55
МВФ обнародовал прогноз по номинальному ВВП Азербайджана до 2025 г. Экономика 12:47
Избран новый президент Федерации шахмат Азербайджана (ФОТО) Общество 12:40
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку Общество 12:37
В России выявили 34 690 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:35
Победители конкурсов в честь Года Низами Гянджеви выступили с концертом (ФОТО) Культура 12:29
В Азербайджане военнослужащим могут запретить распространять информацию в соцсетях Политика 12:21
В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 12:13
Еврокомиссия предложит ЕС приостановить полеты из юга Африки из-за нового штамма COVID Европа 12:10
Названы банки-лидеры Узбекистана по объему активов Узбекистан 12:04
Доходы Азербайджана от поставок газа по трубопроводам превысили 1,35 млрд манатов Энергетика 11:57
Российская гимнастка рассказала о своих впечатлениях от Баку Общество 11:53
БГУ и Алтайский госуниверситет договорились о сотрудничестве (ФОТО) Общество 11:48
Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 выявили в Израиле Израиль 11:45
Венгрия в декабре сможет начать вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет Европа 11:40
Завершен уникальный проект по подготовке инновационных учебных пособий для музыкальных школ Азербайджана (ФОТО) Социум 11:39
Порт на северо-западе Турции перевалил более 1 млн тонн грузов Турция 11:32
Специалист Минздрава Ильгар Тахироглу: COVID-19 способен усугубить существующее сердечно-сосудистое заболевание Общество 11:30
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в город Сочи (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:24
В Национальной арене гимнастики в Баку царит великолепная атмосфера – спортсмен из Казахстана Общество 11:12
Процентные расходы банковского сектора Узбекистана выросли за год более чем на треть Узбекистан 11:07
Российские ученые разработали тест-систему для создания лекарства от COVID-19 Россия 11:04
Выданные физическим и юрлицам Нахчыванской АР кредиты превысили 185 млн манатов Экономика 10:58
Сегодня состоится встреча глав Азербайджана, России и Армении в Сочи Политика 10:54
В Баку откроется выставка известной грузинской художницы Нино Кипшидзе (ФОТО) Культура 10:52
Грузооборот аэропорта Эсенбога Анкары превысил 60 тыс. тонн Турция 10:49
ЕБРР поддержит Грузию в привлечении зарубежных инвестиций Грузия 10:48
Центробанк Азербайджана провел валютный аукцион Экономика 10:45
Переговоры в Сочи: чего ожидать Азербайджану? – АНАЛИЗ Политика 10:42
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:39
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 ноября Финансы 10:39
Министр обороны Азербайджана посетил новую воинскую часть коммандос (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:34
Инвестиции в основной капитал в Нахчыванской АР незначительно выросли за год Экономика 10:30
В Казахстане изучат вопрос расширения мощностей Шымкентского НПЗ после разработки ТЭО Энергетика 10:29
На востоке Австралии один человек погиб в результате наводнений Европа 10:28
В Баку стартовал второй день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 10:28
Азербайджан передал армянской стороне двух лиц армянского происхождения Политика 10:19
Азербайджан одной из первых стран мира предпринял шаги для противодействия COVID-19 - ВОЗ Политика 10:12
Доходы Нахчыванской АР от услуг связи и информации выросли за год более чем на 7% ИКТ 10:10
ВВП Нахчыванской АР превысил 2 млрд манатов Экономика 10:07
В Visa назвали основные направления работы в Азербайджане (Эксклюзив) Экономика 10:02
Казахстанское АО закупит стройматериалы Тендеры 09:45
Обнародована перевалка автомобилей между турецким портом Самсун и Новороссийском Турция 09:41
Нефть дешевеет на опасениях сокращения спроса Энергетика 09:30
МИД Азербайджана выразил соболезнования России Политика 09:22
Недалеко от Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,8 Другие страны 09:20
Трудовая миграция из Турции в Грузию значительно возросла Турция 09:13
Турецкий порт Самсун перевалил свыше 8 млн тонн грузов Турция 09:08
В Грузии будут действовать два типа COVID-паспортов Грузия 08:52
К 2030 году до 80% продаж Nissan будет приходиться на электромобили и гибриды В мире 08:48
MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 08:27
Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ Ядерная программа 08:15
"Ривер Плейт" в 36-й раз стал чемпионом Аргентины по футболу Спорт 08:07
Президент Турции призвал к поддержке женщин в борьбе за свои права Турция 07:41
В Казахстане свыше 1,2 тыс. человек вылечились от коронавируса Казахстан 07:22
США подтвердили поддержку союзников восточного фланга НАТО США 06:51
Число пострадавших при ЧП на шахте в России выросло до 57 Россия 06:25
Новая правящая коалиция Германии хочет упростить получение гражданства Европа 05:44
В Чили разрешили прививать вакциной Sinovac детей от трех лет Другие страны 05:10
Джонсон предложил Франции и ЕС усилить борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш Европа 04:37
Великобритания отменила авиасообщение с ЮАР и еще пятью африканскими странами Европа 04:03
Крупнейший в мире музей под открытым небом открылся в Египте В мире 03:29
Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся в больницу после выписки Европа 02:57
Израиль запретил посещение ЮАР и еще шести стран Африки из-за нового штамма Израиль 02:26
ВОЗ пока не увидела причин беспокоиться из-за нового штамма COVID в ЮАР В мире 01:44
«Галатасарай» пробился в плей-офф Лиги Европы Спорт 01:10
В Португалии с декабря вернут ограничения против COVID-19 Другие страны 00:43
Число погибших на шахте в России увеличилось до 52 человек Россия 00:20
Лига конференций: "Карабах" сыграл вничью с "Омонией" Общество 25 ноября 23:56
В Узбекистане создается новая авиакомпания Silk Avia Узбекистан 25 ноября 23:33
Увеличился объем денежных переводов из Грузии в Азербайджан Грузия 25 ноября 23:28
Шторм "Арвен" приблизился к берегам Великобритании Европа 25 ноября 23:18
В Кыргызстан поступили 115 тыс. доз вакцины Moderna, переданные Францией Кыргызстан 25 ноября 23:07
Производство стали в Иране за 10 месяцев превысило 22 млн тонн Иран 25 ноября 22:34
Совбез Турции: Армения должна воспользоваться предоставленным шансом Турция 25 ноября 22:23
ЮНЕСКО приняло первые глобальные этические стандарты в сфере искусственного интеллекта В мире 25 ноября 22:12
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину Политика 25 ноября 21:31
Посвящаю свою победу памяти шехидов - азербайджанский гимнаст Общество 25 ноября 21:30
Будут конкретные результаты - Максим Шевченко о встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи Политика 25 ноября 21:20
Президент Ильхам Алиев предлагает армянам в Карабахе гражданство Азербайджана - это очень щедрое предложение - Максим Шевченко (ФОТО) Политика 25 ноября 21:00
В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 25 ноября 20:49
Государственная налоговая служба Азербайджана о планируемых изменениях в законодательстве Экономика 25 ноября 20:43
Госагентство жилищного строительства Азербайджана объявило тендер Экономика 25 ноября 20:21
Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов в Грузию более чем вдвое Грузия 25 ноября 20:13
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились победители в программе синхронных прыжков на батуте Общество 25 ноября 20:09
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Российской академии наук (ФОТО/ВИДЕО) Политика 25 ноября 20:01
Глава МИД Азербайджана встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Политика 25 ноября 19:49
В Бакинском суде по тяжким преступлениям допрошены свидетели по уголовному делу Вугара Сафарли Общество 25 ноября 19:39
Все новости