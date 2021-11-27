Рамиль Гасымов: Горжусь воплощением образа Кероглу, партию которого исполняли великие Бюльбюль и Лютфияр Иманов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета сегодня состоится показ спектакля «Кероглу».

Эта опера, созданная выдающимся композитором Узеиром Гаджибейли на либретто литератора Гейдара Исмайлова и стихи Мамед Саида Ордубади в 30-х годах прошлого века, является шедевром азербайджанского классического искусства.

В преддверии спектакля исполнитель главной партии, директор Дворца Гейдара Алиева, заслуженный артист Рамиль Гасымов поделился с Trend Life своими мыслями.

«Я горжусь тем, что являюсь солистом Государственного академического театра оперы и балета, который имеет исторические корни в культуре и искусстве Азербайджана. Если посмотреть на традиции нашего театра, то можно увидеть, что здесь работали многие выдающиеся исполнители классической музыки. Сегодня я горжусь тем, что исполняю главные партии, а именно: Вагифа и Кероглу из одноименных опер, Аскера из «Аршин мал алан», Сарвара из оперы «Не та, так эта». 15 января 2022 года я исполню партию Альфреда из оперы «Травиата».

Помимо общественной деятельности, я ежедневно расширяю свою творческую активность, развиваю ее, работая над собой. Самая большая ответственность для вокалиста - это оправдать доверие публики каждый раз, когда выходишь на сцену. Наш театр отличается именно своим академическим уровнем. Я горжусь тем, что делю сцену с профессиональным творческим коллективом и дирижерами нашего театра. Работа с ними доставляет мне огромное удовольствие.

Также хочу с гордостью отметить, что 27 ноября я вновь представлю образ Кероглу из оперы «Кероглу», партию которого ранее исполняли великие Бюльбюль и Лютфияр Иманов. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать каждому члену нашей команды успеха», - отметил Рамиль Гасымов.

На сцене выступят звезды национальной оперы – народный артист Акрам Поладов (Али), заслуженные артисты Рамиль Гасымов (Кероглу), Илаха Эфендиева (Нигяр), Джахангир Гурбанов (Гасанхан), Алиахмед Ибрагимов (Шут) и другие. Примечательно, что Рамиль Гасымов является самым молодым исполнителем партии Кероглу. Он впервые воплотил этот образ в 2011 году, когда ему было 27 лет.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева. Выступление артистов пройдет в сопровождении оркестра под управлением главного дирижера театра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева.

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(Автор: Вугар Иманов)