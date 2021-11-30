В Баку пройдет музыкальный фестиваль к 90-летию народного артиста Тофига Бакиханова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках музыкального фестиваля, посвященного 90-летию народного артиста, профессора, известного композитора Тофига Бакиханова, будут представлены концертные программы, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

На концерте, который состоится шестого декабря, прозвучат произведения камерной музыки, написанные Бакихановым. В программе выступит Азербайджанское государственное фортепианное трио, в состав которого входят заслуженные артистки Тофха Бабаева (скрипка) и Сабина Ибрагимова (виолончель), а также Эльнара Кабирлинская (фортепиано). Солистка – лауреат международных конкурсов Фарида Ахмедбекова (фортепиано).

Также на вечере выступит Азербайджанский государственный струнный квартет. В его составе – заслуженные артисты Джейла Сеидова (скрипка), Солтан Мамедова (скрипка), Вахтанг Иманов (альт), Алексей Мильтых (виолончель), солист – заслуженный артист, заслуженный учитель Самира Ашумова (фортепиано) и Эльгюн Бабаев (контрабас).

Еще один концерт в рамках фестиваля состоится восьмого декабря. На нем прозвучат сочинения, написанные Тофигом Бакихановым для фортепиано и тара, в исполнении заслуженного артиста, лауреата международных конкурсов Сахиба Пашазаде и сопровождении Севиндж Керимовой (фортепиано).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)