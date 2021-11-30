Настоящие кони в роли актеров - на театральной сцене Баку! Любовь, борьба, свобода… (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Жестокий правитель Гасан-хан ослепляет своего конюха Алы-киши за то, что тот, на его взгляд, привел к нему невзрачных коней. Однако эти кони - Гырат и Дюрат обладали магической силой, так как их родителями были волшебные морские кони. У Алы есть сын Ровшан, которого из-за слепоты отца прозвали Кёроглу (кёр - слепой, оглу - сын: сын слепого). Кёроглы решает отомстить Гасан-хану, вскоре к нему присоединяется все больше людей, недовольных бесправством и произволом, что перерастает в народно-освободительную борьбу не только против местных феодалов, но и иноземных захватчиков. Небольшой отряд Кёроглу нападает на города и крепости противника, одерживая победы над значительно превосходящими силами. Бывают моменты, когда конь Кёроглу Гырат спасает его во время боя. После побед Кёроглу и его воины возвращаются в свое пристанище на вершине горы Ченлибель. Трофеи раздаются бедным и угнетенным. Сюжет сопровождается приключениями и интересными персонажами - отчаянный Дели-Гасан, кузнец Демирчиоглу, плешивый Хамза, султанская дочь Нигяр, вызволение друзей из тюрьмы…

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Кёроглу", которая была создана великим композитором Узеиром Гаджибейли, сообщает Trend Life. Спетакль был поставлен заслуженным деятелем искусств Хафизом Гулиевым.

Из истории оперы

Опера "Кёроглу" является шедевром азербайджанского классического искусства, она создана выдающимся композитором Узеиром Гаджибейли на либретто литератора-ученого Гейдара Исмайлова и стихи Мамед Саида Ордубади. Композитор работал над оперой с 1932 по 1936 годы, стремился, как он отмечал, создать национальную по форме оперу, используя достижения современной музыкальной культуры. Премьера состоялась 30 апреля 1937 года в Баку. Она была поставлена Исмаилом Идаятзаде, а первым исполнителем главной партии стал великий Бюльбюль. Через год опера была показана в Москве на декаде азербайджанского искусства. На протяжении многих лет партии в опере играли лучшие артисты страны, над спектаклем работали именитые мастера, среди которых были народные артисты СССР – вокалисты Бюльбюль и Лютфияр Иманов, художник Таир Салахов и балетмейстер Гамер Алмасзаде. Опера "Кёроглу" до сих пор входит в репертуар театров. Памятники герою Кёроглу на знаменитом коне Гырат возведены в Баку, Хачмазе и других городах, "Кёроглу" названа станция метро в Баку, а также улицы в городах.

Выдающийся памятник устной литературы конца XVI - начала XVII века эпос "Кёроглу" - художественное отражение борьбы азербайджанского народа против местных феодалов и иноземных захватчиков. В эпосе отразились глубокий патриотический дух, любовь к трудовому народу и ненависть к угнетателям. Этот памятник искусства перекликался с историческими событиями того времени. Он распространился не только среди создавшего его народа, но стал широко известен от Средней Азии до Балкан, завоевав должное место в устной и письменной литературе народов, борющихся за свою свободу. Тема эпоса вызвала многочисленные отклики и подражания в творчестве других народов.

Любовь Кёроглу и Нигяр

Кёроглу – храбрый и бесстрашный воин, умелый полководец, покровитель простых тружеников, символизирующий достоинство и свободолюбие, поднявший народ на борьбу за права угнетенных и справедливость, за освобождение страны от угнетателей. Он не только боролся за счастье своего народа, но и был талантливым ашугом, автором множества прекрасных стихотворений.

В эпосе Нигяр показана как благоразумная, чуткая, ласковая и верная своему чувству девушка. В ее образе воплощена духовная красота азербайджанской женщины. Всю свою жизнь Нигяр посвятила движению Кёроглу. Она страстно верит в правоту своего возлюбленного и изо всех сил помогает ему бороться против феодального гнета. Нигяр оказывает материнскую заботу соратникам Кёроглу, ее ум и предусмотрительность часто указывают им верный путь. Однако мягкой и нежной Нигяр не чужд героизм. В тяжелую минуту она берет стрелы в руки, беспощадно уничтожая врагов. Она также становится надежной опорой Кёроглу в старости…

Их провожали овациями

Одним из интересных моментов спектакля стало появление на сцене настоящих коней, которые стали своеобразными актерами действия.

Главные партии исполнили: заслуженные артисты Рамиль Гасымов (Кёроглу), Илаха Эфендиева (Нигяр), Джахангир Гурбанов (Гасан хан), Турал Агасиев (Гамза бек) и Алиахмед Ибрагимов (Шут), народные артисты Азербайджана Али Аскеров (Ибрагим хан), Акрам Поладов (Алы), а также Махир Таги-заде (Эхсан паша), Назар Бейлеров (Эйваз), Фахмин Ахмедли (Визирь) и Эмин Исмаилов (Полад). В опере прозвучал мугам в исполнении народной артистки Фидан Гаджиевой. Выступление артистов пройдет в сопровождении оркестра под управлением главного дирижера театра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева. Хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Интересно, что выступающий в главной партии (Кёроглу) Рамиль Гасымов является самым молодым исполнителем этой роли - он впервые воплотил этот образ еще в 2011 году, когда ему было 27 лет.

Выступление артистов прошло в сопровождении оркестра под управлением главного дирижера театра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева, встреченное овациями зрителей.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)