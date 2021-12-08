Фильм азербайджанcкого режиссера удостоен престижной премии индийского кинофестиваля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова "Архив Шоллера" (Şollerin arxivi) признан лучшим на XV Международном кинофестивале Ayodhya и удостоен престижной премии Doyen of İndian Cinema Dr. V. Shantaram Legendary Awards, учрежденной Universal Peace и Cafe İrani Chaii. Об этом сообщил Trend Life автор картины.

Режиссеру было адресовано поздравительное письмо от профессора Мансура Шовги Йезди, в котором отмечается художественная ценность картины в контексте пропаганды общечеловеческих ценностей.

Джалаладдин Гасымов также был избран в состав жюри следующего фестиваля Ayodhya.

"Архив Шоллера" посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан и снят в жанре триллера. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи. В 1840-х годах они переселились в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положения в германских землях после наполеоновских войн. Шоллеры нашли приют и применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением.

В ролях: народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлаб Ардебилли и другие.

Картина удостоена призов более сорока международных кинофестивалей в различных номинациях.

(Автор: Вугар Иманов)