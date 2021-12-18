Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в головном офисе Xalq Bank в рамках проекта Xalq Əmanəti (Народное достояние) состоялась презентация красочного сборника о видном азербайджанском художнике Шамо Абасове (1955-2014) и выставка работ мастера "Все краски жизни", сообщает Trend Life.

Двадцать первое издание проекта Xalq Əmanəti издано в прекрасном полиграфическом исполнении на 388 страницах. В издание вошли многие работы, исполненные художником в разных жанрах на протяжении творческой деятельности - многочисленные керамические работы, образцы графики, произведения живописи мастера, а также описаны этапы его жизни и творчествa.

Презентация альбома состоялась в художественной галерее банка. В связи с условиями пандемии в презентации приняло участие ограниченное количество гостей, среди которых - члены семьи, близкие друзья и коллеги художника, известные живописцы и общественные деятели. Экспозиция, занявшая залы галереи, включила в себя необыкновенно яркие керамические работы и живопись Шамо Абасова.

Шамо Абасов удивительно точно прочувствовал своеобразие национального колорита в тонко схваченных типажах и комических ситуациях. Во взаимоотношениях его героев считываются знакомые образы Абшерона и людей, населяющих этот удивительный полуостров. В его картинах, например, даже традиционное бакинское застолье под гранатовым деревом передает ощущение не мимолетности, а полноты радостных мгновений жизни, понимание того, что без некоторой беззаботности нашего земного существования, невозможно достичь подобной невероятной легкости бытия.

Ведущая мероприятия заслуженная артистка, телеведущая Диляра Салим на открытии подчеркнула значимость проекта Xalq Əmanəti, который осуществляется Xalq Bank с 2010 года, и направлен на сохранение и передачу будущим поколениям культурного наследия Азербайджана. Было отмечено, что в его рамках на трех языках – азербайджанском, английском и русском, издаются художественные альбомы, поэтические сборники и научно-исторические исследования выдающихся азербайджанских художников, поэтов и ученых. Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также бесплатно распространяются среди ценителей культуры Азербайджана.

За прошедшие годы в рамках проекта были изданы художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Надира Абдуррахманова, Таги Тагиева, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Алекпера Рзакулиева, Кямала Ахмеда, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова, талантливого скульптора-шехида Самира Качаева; вышли в свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, Залимхана Ягуба, полное собрание сочинений Мирза Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках, книга «Монеты Азербайджана» видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, а также трехтомник "Антология ашугской литературы".

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов поделился воспоминаниями о Шамо Абасове, выразив признательность Xalq Bank за вклад в дело сохранения культурного наследия азербайджанского народа.

"Очень жаль, что Шамо покинул нас так рано, в самом расцвете сил и творчества. Он обладал своим, неподражаемым почерком. Его ни с кем не спутать, его произведения узнаваемы среди тысяч полотен", - сказал Фархад Халилов.

Народный художник Гусейн Хагвердиев рассказал о годах учебы с Шамо Абасовым в Ленинграде (Санкт-Петербург), о тернистой судьбе художника - у него не было квартиры. Он жил в то мастерской, то в общежитии.

"Может физически он и казался слабым, но был по характеру мужественным и волевым человеком. Завершив учебу Шамо вернулся в Баку. Неустанно работал, был очень плодотворным художником и оставил огромное наследие", – отметил Гусейн Хагвердиев.

Автор текста альбома, искусствовед, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова рассказала о принесшей художнику широкую известность карабахской серии работ.

"Шамо Абасов в результате армянской агрессии потерял родной дом в Джабраиле, где родился и вырос, который был разрушен захватчиками. Он тяжело переживал оккупацию и создал целую серию, посвященную вынужденным переселенцам. И когда мы работали над книгой победоносная азербайджанская армия освободила оккупированные земли, в том числе освободив его родной Джабраил. Жаль, что он не увидел этого дня, но уверена его душа радовалась в эти дни", - отметила Ширин Меликова.

Искусствовед Эльданиз Ибрагимов также поделился воспоминаниями о мастере искусства

"Я был частым гостем в мастерской Шамо Абасова, но такое разнообразие его работ, красок и образов увидел впервые. Обращает внимание простота и в то же время самодостаточность его образов - ведь все гениальное просто. Он был очень дружелюбным ко всем окружающим. Его позитивная аура проглядывает сквозь краски его произведений. Шамо был добр ко всем и опасался кого-то обидеть. Думаю, поэтому мы часто встречаем в его творчестве похожие друг на друга образы".

Проректор Азербайджанской государственной академии художеств, профессор Салхаб Мамедов рассказал о значении Шамо Абасова в истории азербайджанского изобразительного искусства, подчеркнув важность изучения современной молодежью творчества наших мастеров кисти и отметил значительную роль проекта Халг Аманаты.

"Эти альбомы давно стали настольными книгами искусствоведов, по ним наши студенты изучают национальное искусство, благодаря им о богатстве нашей культуры узнают за рубежом" – отметил Салхаб Мамедов.

Члены семьи - супруга художника Ирада ханум и сын Тургут поблагодарили творческую группу Xalq Bank и Xalq Əmanəti за столь бесценный подарок памяти мастера и большой вклад в развитие национальной культуры Азербайджана.

Шамо Абасов родился в 1955 году в городе Джабраил. В 1970-74 годах обучался в Художественном училище имени А.Азимзаде. Получил блестящее образование на факультете керамики Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.Мухиной (1978-84). С 1986 года стал членом Союза художников Азербайджана и СССР. Шамо Абасов один из самобытных мастеров современной школы живописи Азербайджана.

В начале своего творческого пути он успешно занимается декоративной керамикой. Своим успешным участием в международных творческих группах, симпозиумах и выставках он завоевывает любовь ценителей и получает признание специалистов. Спустя годы, он вновь вернется к своей любимой живописи и завоюет славу уже как живописец Шамо Абасов.

В картинах художника отражен мир, полный иллюзий, таинственных грез и воспоминаний. Его полотна дышат национальным колоритом. Апшеронские типажи, ставшие визитной карточкой его творчества, женские образы, юмор и ирония его добрых, светлых и несколько простодушных героев уводят зрителя в абстрактный и таинственный мир художника. Он прожил короткую, но очень плодотворную жизнь. Шамо Абасов скончался 7 мая 2014 года в Баку.

Произведения мастера хранятся в Азербайджанском национальном музее искусств, Азербайджанской государственной картинной галерее, Министерстве культуры России, Государственной Третьяковской галерее, Музее прикладного искусства им. Штиглица, Международном музее керамики, в местных и зарубежных частных коллекциях.

Экспозиция работ художника будет открыта для посетителей c 18-го декабря в Главном офисе (Адрес: г. Баку, пр.Иншаатчылар, 22L). Посетить выставку можно по будням с 18:00 до 21:00, по выходным - с 10:00 до 16:00. Вход свободный.

(Автор: Вугар Иманов)