Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО)

Культура 18 декабря 2021 13:16 (UTC+04:00)
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в головном офисе Xalq Bank в рамках проекта Xalq Əmanəti (Народное достояние) состоялась презентация красочного сборника о видном азербайджанском художнике Шамо Абасове (1955-2014) и выставка работ мастера "Все краски жизни", сообщает Trend Life.

Двадцать первое издание проекта Xalq Əmanəti издано в прекрасном полиграфическом исполнении на 388 страницах. В издание вошли многие работы, исполненные художником в разных жанрах на протяжении творческой деятельности - многочисленные керамические работы, образцы графики, произведения живописи мастера, а также описаны этапы его жизни и творчествa.

Презентация альбома состоялась в художественной галерее банка. В связи с условиями пандемии в презентации приняло участие ограниченное количество гостей, среди которых - члены семьи, близкие друзья и коллеги художника, известные живописцы и общественные деятели. Экспозиция, занявшая залы галереи, включила в себя необыкновенно яркие керамические работы и живопись Шамо Абасова.

Шамо Абасов удивительно точно прочувствовал своеобразие национального колорита в тонко схваченных типажах и комических ситуациях. Во взаимоотношениях его героев считываются знакомые образы Абшерона и людей, населяющих этот удивительный полуостров. В его картинах, например, даже традиционное бакинское застолье под гранатовым деревом передает ощущение не мимолетности, а полноты радостных мгновений жизни, понимание того, что без некоторой беззаботности нашего земного существования, невозможно достичь подобной невероятной легкости бытия.

Ведущая мероприятия заслуженная артистка, телеведущая Диляра Салим на открытии подчеркнула значимость проекта Xalq Əmanəti, который осуществляется Xalq Bank с 2010 года, и направлен на сохранение и передачу будущим поколениям культурного наследия Азербайджана. Было отмечено, что в его рамках на трех языках – азербайджанском, английском и русском, издаются художественные альбомы, поэтические сборники и научно-исторические исследования выдающихся азербайджанских художников, поэтов и ученых. Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также бесплатно распространяются среди ценителей культуры Азербайджана.

За прошедшие годы в рамках проекта были изданы художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Надира Абдуррахманова, Таги Тагиева, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Алекпера Рзакулиева, Кямала Ахмеда, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова, талантливого скульптора-шехида Самира Качаева; вышли в свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, Залимхана Ягуба, полное собрание сочинений Мирза Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках, книга «Монеты Азербайджана» видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, а также трехтомник "Антология ашугской литературы".

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов поделился воспоминаниями о Шамо Абасове, выразив признательность Xalq Bank за вклад в дело сохранения культурного наследия азербайджанского народа.

"Очень жаль, что Шамо покинул нас так рано, в самом расцвете сил и творчества. Он обладал своим, неподражаемым почерком. Его ни с кем не спутать, его произведения узнаваемы среди тысяч полотен", - сказал Фархад Халилов.

Народный художник Гусейн Хагвердиев рассказал о годах учебы с Шамо Абасовым в Ленинграде (Санкт-Петербург), о тернистой судьбе художника - у него не было квартиры. Он жил в то мастерской, то в общежитии.

"Может физически он и казался слабым, но был по характеру мужественным и волевым человеком. Завершив учебу Шамо вернулся в Баку. Неустанно работал, был очень плодотворным художником и оставил огромное наследие", – отметил Гусейн Хагвердиев.

Автор текста альбома, искусствовед, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова рассказала о принесшей художнику широкую известность карабахской серии работ.

"Шамо Абасов в результате армянской агрессии потерял родной дом в Джабраиле, где родился и вырос, который был разрушен захватчиками. Он тяжело переживал оккупацию и создал целую серию, посвященную вынужденным переселенцам. И когда мы работали над книгой победоносная азербайджанская армия освободила оккупированные земли, в том числе освободив его родной Джабраил. Жаль, что он не увидел этого дня, но уверена его душа радовалась в эти дни", - отметила Ширин Меликова.

Искусствовед Эльданиз Ибрагимов также поделился воспоминаниями о мастере искусства

"Я был частым гостем в мастерской Шамо Абасова, но такое разнообразие его работ, красок и образов увидел впервые. Обращает внимание простота и в то же время самодостаточность его образов - ведь все гениальное просто. Он был очень дружелюбным ко всем окружающим. Его позитивная аура проглядывает сквозь краски его произведений. Шамо был добр ко всем и опасался кого-то обидеть. Думаю, поэтому мы часто встречаем в его творчестве похожие друг на друга образы".

Проректор Азербайджанской государственной академии художеств, профессор Салхаб Мамедов рассказал о значении Шамо Абасова в истории азербайджанского изобразительного искусства, подчеркнув важность изучения современной молодежью творчества наших мастеров кисти и отметил значительную роль проекта Халг Аманаты.

"Эти альбомы давно стали настольными книгами искусствоведов, по ним наши студенты изучают национальное искусство, благодаря им о богатстве нашей культуры узнают за рубежом" – отметил Салхаб Мамедов.

Члены семьи - супруга художника Ирада ханум и сын Тургут поблагодарили творческую группу Xalq Bank и Xalq Əmanəti за столь бесценный подарок памяти мастера и большой вклад в развитие национальной культуры Азербайджана.

Шамо Абасов родился в 1955 году в городе Джабраил. В 1970-74 годах обучался в Художественном училище имени А.Азимзаде. Получил блестящее образование на факультете керамики Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.Мухиной (1978-84). С 1986 года стал членом Союза художников Азербайджана и СССР. Шамо Абасов один из самобытных мастеров современной школы живописи Азербайджана.

В начале своего творческого пути он успешно занимается декоративной керамикой. Своим успешным участием в международных творческих группах, симпозиумах и выставках он завоевывает любовь ценителей и получает признание специалистов. Спустя годы, он вновь вернется к своей любимой живописи и завоюет славу уже как живописец Шамо Абасов.

В картинах художника отражен мир, полный иллюзий, таинственных грез и воспоминаний. Его полотна дышат национальным колоритом. Апшеронские типажи, ставшие визитной карточкой его творчества, женские образы, юмор и ирония его добрых, светлых и несколько простодушных героев уводят зрителя в абстрактный и таинственный мир художника. Он прожил короткую, но очень плодотворную жизнь. Шамо Абасов скончался 7 мая 2014 года в Баку.

Произведения мастера хранятся в Азербайджанском национальном музее искусств, Азербайджанской государственной картинной галерее, Министерстве культуры России, Государственной Третьяковской галерее, Музее прикладного искусства им. Штиглица, Международном музее керамики, в местных и зарубежных частных коллекциях.

Экспозиция работ художника будет открыта для посетителей c 18-го декабря в Главном офисе (Адрес: г. Баку, пр.Иншаатчылар, 22L). Посетить выставку можно по будням с 18:00 до 21:00, по выходным - с 10:00 до 16:00. Вход свободный.

(Автор: Вугар Иманов)

Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Image
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Обнародованы показатели взаимной торговли Казахстана с ТОП-3 партнерами по СНГ
Обнародованы показатели взаимной торговли Казахстана с ТОП-3 партнерами по СНГ
Экспорт Ирана в Узбекистан увеличился до $500 млн
Экспорт Ирана в Узбекистан увеличился до $500 млн
Пограничники Кыргызстана и Таджикистана начали совместное патрулирование на границе
Пограничники Кыргызстана и Таджикистана начали совместное патрулирование на границе
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Moderna сообщила, что на производство вакцины от омикрон-штамма нужно меньше трех месяцев США 13:58
Турция будет продвигать диалог с Ереваном в тесной координации с Азербайджаном - Фуат Октай Политика 13:40
В вузах Турции обучаются более 25 тыс. азербайджанских студентов Общество 13:21
Новый этап реформ поддержит благосостояние более 2,1 млн граждан Азербайджана - министр Экономика 13:16
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) Культура 13:16
Пожарных и медперсонал во Франции обяжут ревакцинироваться с 30 января Европа 13:13
В Баку рассказали о "Музыке для ужинов короля Убю" Культура 13:04
В Узбекистане денежная масса выросла более чем на четверть Узбекистан 13:00
Онлайн-магазин Apple в Турции вновь повысил цену на гаджеты на 25% из-за падения лиры США 12:59
Генпрокуратура, МВД и СГБ Азербайджана предупредили о недопустимости распространения искаженной информации по «Тертерскому делу» Общество 12:53
Азербайджанский вуз намерен реализовать с университетами Турции программу двойного диплома в сфере космических исследований Общество 12:49
В Азербайджане индекс потребительских цен вырос более чем на 6% Экономика 12:43
В России уже неделю выявляют менее 30 000 случаев заражения коронавирусом в сутки Россия 12:42
Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла Общество 12:41
Чехия увеличит расходы на оборону к 2025 году до 2% ВВП Европа 12:39
«Nar» удостоен звания «Мобильный оператор года» ИКТ 12:33
Обзор основных событий ИКТ-сектора Азербайджана за неделю ИКТ 12:25
Обзор основных событий нефтегазового рынка Азербайджана за неделю Энергетика 12:21
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 12:01
Юбилейный месяц со множеством подарков от Azercell! ИКТ 11:55
Созданы новые следственные группы из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и СГБ Азербайджана по «Тертерскому делу» Общество 11:45
Самая старая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет Другие страны 11:34
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 11:34
В Узбекистане количество банковских карт в обращении превысило 26 млн Узбекистан 11:26
В Грузии за сутки выявлено более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:23
Номинальные доходы населения Азербайджана превысили 50 млрд манатов Экономика 11:22
Промпроизводство в Узбекистане выросло почти в 15 раз с начала года Узбекистан 11:19
Для ВС Азербайджана закуплена новая гусеничная и лыжная техника (ФОТО) Политика 11:14
Услугами ОМС в Баку могут воспользоваться все граждане Азербайджана, независимо от места прописки Общество 11:12
Новогодняя сказка длиною в жизнь, или Как в Баку покажут символ волшебных перемен Культура 10:58
Ведутся работы по унификации тарифов на грузоперевозки по БТК - азербайджанский министр Транспорт 10:55
Зангезурский коридор обеспечит кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу - министр Транспорт 10:49
В Клиническом медцентре рассказали о состоянии пострадавших в тяжелом ДТП на трассе Баку-Алят Общество 10:46
В Кяльбаджарском и Лачинском районах сданы в эксплуатацию военные объекты (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:41
Грузия и Япония оценили возможности реализации соглашения о свободной торговле Грузия 10:34
Последние распоряжения Президента Азербайджана являются проявлением заботы об улучшении жизни граждан - депутат Политика 10:28
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у острова Крит Европа 10:11
Азербайджан открыт к расширению межрегиональных транспортных связей - министр Транспорт 10:05
Закон «О медиа» позволит бороться с информационным загрязнением – глава Дирекции международных проектов АМИ Trend Политика 09:56
Испытание ВВС США гиперзвуковой ракеты прошло неудачно США 09:51
Турпоток из Турции в Грузию за год вырос более чем на 80% Грузия 09:47
В Азербайджане зарплаты работников на основе Единой тарифной сетки вырастут в среднем на 20% Общество 09:42
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 09:20
Вертолет на Марсе совершил 18-й полет, преодолев еще 230 м В мире 09:00
Мясо оказалось убийственным для людей Другие страны 08:55
Суд в США восстановил правило обязательной вакцинации на крупных предприятиях США 08:41
Центральный банк Азербайджана расширяет возможности проекта цифровой идентификации ИКТ 08:25
Автобус врезался в толпу людей во время свадьбы в Пакистане Другие страны 08:06
Дания планирует усилить ограничения из-за «омикрон»-штамма Европа 07:43
Главой городского совета Нью-Йорка впервые станет афроамериканка США 07:18
ВОЗ одобрила индийскую вакцину от COVID-19 Covavax Другие страны 06:55
«Человек паук» установил рекорд по сборам за первый день проката в США США 06:32
Венесуэла и Беларусь установили двустороннее авиасообщение Другие страны 06:04
Анкара предлагает Баку партнерство в производстве турецкого истребителя - Исмаил Демир Политика 05:45
Турция и страны Африки будут и впредь укреплять солидарность - Эрдоган Турция 05:10
Глава Минздрава Германии лично привил двух детей от COVID-19 Европа 04:44
Французские власти спасли 138 беженцев при попытке пересечь Ла-Манш Европа 04:18
Apple перейдет на собственные процессоры ИКТ 03:58
Ирландия ввела комендантский час Европа 03:35
Участники консультаций с Ираном пришли к согласию по тексту о ядерных вопросах Ядерная программа 03:12
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера Спорт 02:51
В Египте выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса Арабские страны 02:29
Ракета компании SpaceX в субботу стартует на орбиту со спутниками Starlink В мире 02:02
Юрий Никулин и Бакинские бриллианты. Посвящается 100-летию Артиста (ВИДЕО, ФОТО) Культура 02:00
Стали известны личности пострадавших в результате ДТП на автодороге Баку-Алят (Обновлено) Происшествия 01:45
В ЮАР уменьшается число заболевших коронавирусом Другие страны 01:28
Макрон отменил визит в Мали Европа 01:06
США готовы к диалогу с Россией по безопасности в Европе США 00:41
Создано экономящее энергию умное окно В мире 00:24
Гол игрока "Карабаха" выбран лучшим группового этапа Лиги конференций (ВИДЕО) Общество 00:09
Трудовая миграция из Турции в Узбекистан значительно выросла за год Турция 00:01
Парламент Грузии принял бюджет на 2022 год Грузия 17 декабря 23:48
США не удовлетворены переговорами с Ираном по ядерной сделке Ядерная программа 17 декабря 23:42
Песков рассказал об общении Путина и Байдена Россия 17 декабря 23:23
Tiktok откроет бизнес по доставке еды ИКТ 17 декабря 23:08
Анкара призвала ЕС к отказу от предвзятости в отношении Турции Турция 17 декабря 22:53
Впервые в Азербайджане - выставка работ известного французского фотографа Поля Надара (ФОТО) Культура 17 декабря 22:40
Объем резервных активов Узбекистана превысил 30 млрд долларов Узбекистан 17 декабря 22:20
Найдено универсальное спасение от жары и холода в домах В мире 17 декабря 22:05
В Британии за сутки выявили более 93 тыс. зараженных коронавирусом Европа 17 декабря 21:44
USAID передало 30 аппаратов GeneXpert Минздраву Узбекистана Узбекистан 17 декабря 21:19
Переговоры по иранской ядерной программе продолжатся через несколько дней - МИД Ядерная программа 17 декабря 21:17
ЕБРР обозначил перспективы своей работы в Грузии на следующие пять лет Грузия 17 декабря 21:12
Еврокомиссия одобрила препарат сотровимаб для лечения COVID-19 Европа 17 декабря 21:08
Для газовых счетчиков стоимостью 47 манатов ряд жилищно-строительных кооперативов незаконно требует у владельцев квартир 500 манатов - "Азеригаз" Общество 17 декабря 20:49
В Азербайджане утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год Общество 17 декабря 20:35
Распоряжения главы государства окажут поддержку социальному благосостоянию около 1 млн человек - Сахиль Бабаев Общество 17 декабря 20:21
Министерство иностранных дел организовало прием по итогам 2021 года Политика 17 декабря 19:59
Стало известно, на сколько выросла зарплата работников ряда сфер в Азербайджане Общество 17 декабря 19:47
В Азербайджане запрещается реклама азартных игр Общество 17 декабря 19:23
В Азербайджане при организации социальной работы предпочтение будет отдано членам семей шехидов Общество 17 декабря 19:15
Устанавливаются новые правила организации лотерей в Азербайджане Экономика 17 декабря 19:06
В Азербайджане вносятся изменения в Налоговый кодекс Общество 17 декабря 18:56
AzInTelecom расширит сотрудничество со стартапами и акселерационными центрами Азербайджана ИКТ 17 декабря 18:45
Стала известна дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса Политика 17 декабря 18:40
В Азербайджане сократились поступления в основной капитал Экономика 17 декабря 18:38
Как обуздать коварный искусственный интеллект, или Культовая "Матрица" в Баку (ВИДЕО) Интересное 17 декабря 18:36
Азербайджан и Япония обсудили расширение связей Бизнес 17 декабря 18:30
Обнародованы показатели взаимной торговли Казахстана с ТОП-3 партнерами по СНГ Бизнес 17 декабря 18:26
В Азербайджане повышение заработной платы охватывает 165 тысяч работников образовательных учреждений Общество 17 декабря 18:21
Все новости