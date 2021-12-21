Прости, Баку… Она услышит эту песню на небесах… Памяти Ирины Андреевой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Проживающий в США композитор и исполнитель шансона Борис Вишнёвкин представил композицию "Прости, Баку", посвященную памяти уроженки Баку, заслуженной артистки России Ирины Андреевой, сообщает Trend Life.

"Первым слушателем этой песни должна была быть Ирина, но судьба распорядилась по-своему…Ирина – уроженка Баку, любившая этот город с юной душой, и никогда не забывавшая его. Она услышит эту песню только на Небесах Обетованных…" - говорится во вступлении к композиции.

Текст песни написал супруг Ирины Андреевой, поэт Вениамин Андреев.

Ирина Андреева (30.04.1944 - 7.05.2021) была музыковедом, заместителем директора Калининградской филармонии, которой посвятила более 30 лет жизни. Являлась выпускницой Краснодарского музыкального училища по классу фортепиано и Уральской государственной консерватории (теоретическое отделение). Работала в Курганской областной филармонии, в 1975 году была награждена знаком "Отличник Министерства культуры СССР". С 1988 года работала в Калининградской областной филармонии. Реализовала множество музыкальных программ и проектов, в числе которых крупные международные фестивали "Янтарное ожерелье", "Бахослужение", "Музыкальная весна", "Джаз в филармонии" и т.д.

"Ирина была солнечным человеком, с неуёмной энергией, которая отдавала всю себя своей семье, своим близким и музыке. То, как она говорила о музыке и исполнителях со сцены, всегда вызывало у меня мурашки. Она не просто говорила, она хорошо знала и музыку, и историю, и музыкантов, тех, кто выступал на сцене. С нами останется светлая память о ней, все мы будем помнить ее, хранить память о ней в наших сердцах", - сказал Борис Вишнёвкин.

Отметим, что Борис Вишнёвкин родился 11 ноября 1952 года в Баку. Выпускник Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы по классу теории музыки и композиции и Ленинградской консерватории по истории музыки и композиции. Работал педагогом музыки и музыкантом в Баку и Самарканде. Его песня "Ходжа Насреддин" на слова Михаила Танича в исполнении группы "Гюнешь" получила приз за лучшее претворение народных традиций восточной музыки в современной песне на фестивале "Золотое Яблоко" в Алма-Ате в 1988 году. В 1989 году создал группу "Шабэс", писал композиции для популярных исполнителей. В 1992 году Борис Вишнёвкин эмигрировал в США, живёт и работает в Нью-Йорке. Основной жанр творчества – шансон с восточной и еврейской тематикой. Член ASCAP (Американская ассоциация композиторов) с 2001 года.

(Автор: Вугар Иманов)