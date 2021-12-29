Азербайджанский этно-джаз прозвучал в протестантском храме Луврской оратории в Париже (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В протестантском храме Луврской оратории в Париже (Temple protestant de l’Oratoire du Louvre) состоялся концерт этно-джазовой музыки Balaban meets jazz ("Балабан встречается с джазом"), организованный посольством Азербайджана во Франции при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, сообщает Trend Life.

Вечер был посвящен Дню солидарности азербайджанцев мира, который отмечается 31 декабря.

На концерте присутствовали посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Акрам Абдуллаев, представители общественности и дипмиссий, культуры и науки, парижской интеллигенции и диаспоры.

Концертная программа стала очередным мостом культуры между двумя странами. На вечере выступили наши соотечественники – лауреат международных конкурсов, джазмен, композитор и пианист Этибар Асадли, проживающий во Франции, и известный исполнитель на духовых (зурна, балабан, тютек) Алафсар Рагимов из Турции, а также Кевин Лазакис (гитара), Гай Бернфельд (электробас) и Ноам Исраэли (ударные).

На концерте под овации зрителей прозвучали азербайджанские народные песни Sarı gəlin и Qara qaşın vəsməsi, произведения Узеира Гаджибейли и Несета Эрташа, авторские композиции Этибара Асадли и Алафсара Рагимова.

(Автор: Вугар Иманов)