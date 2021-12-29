Нежно обнимающие друг друга... пальто - по рассказу Анара снят фильм на узбекском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Агентстве кинематографии Узбекистана прошла презентация короткометражного художественного фильма "Пальто", снятого по произведению "Рассказ гардеробщицы" известного писателя и драматурга, председателя Союза писателей Азербайджана, народного писателя Анара Рзаева, сообщает Trend Life.

Фильм был представлен в рамках молодежного национального кинофестиваля "Дебют старт – 2021". Картина презентована режиссером и автором сценария Шахнозой Туюновой и оператором Камалиддином Зийовиддиновым.

"Рассказ гардеробщицы" был переведен на узбекский язык еще в 2012 году членом Союза писателей Узбекистана, поэтом и переводчиком Усманом Кучкаром.

"Рассказ гардеробщицы" был написан Анаром в 1960 году. По сюжету, каждый день работники предприятия сдают свои пальто и куртки гардеробщице. Ее внимание привлекают мужчина и женщина, которые каждый день приходят вместе и свои пальто вешают на один крючок. Глядя на эти пальто, гардеробщица понимает, что чувства этих людей воплощены и в верхней одежде, так нежно обнимающие друг друга на одной вешалке. Но в один из дней мужчина не приходит, и женское пальто одиноко весит на своем крючке. Так продолжается некоторое время. Но однажды гардеробщица видит, что это пальто опять не одно и висит вместе с мужским, но уже другого цвета верхней одежды. Она думает, что перепутала, но как оказывается, у женщины появился другой мужчина…

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)